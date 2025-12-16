Visa впроваджує розрахунки у стейблкоїнах для банків США: ставка на USDC та блокчейн Solana

Глобальний платіжний гігант Visa Inc. оголосив про відкриття своєї мережі у Сполучених Штатах для проведення розрахунків у стейблкоїнах. Це стало можливим завдяки пом’якшенню регуляторного клімату під час другої каденції адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg 16 грудня.

Криптодолар інтегрується в банківську систему

Відтепер американські фінансові установи зможуть використовувати стейблкоїн USDC (цифровий аналог долара від компанії Circle) для проведення транзакцій через блокчейн Solana. Першими користувачами нового сервісу стали Cross River Bank та Lead Bank.

Раніше Visa вже тестувала подібні операції за кордоном, проте це перший повноцінний запуск технології безпосередньо в банківській системі США.

«Це зачіпає ядро нашого бізнесу — розрахунки грошима в мережі Visa. Тепер ми можемо розширити це на США, оскільки банки отримали зелене світло на використання повністю забезпечених цифрових доларів і регульованих розрахункових потоків», — заявив Рубейл Бірвадкер, керівник глобального розвитку Visa.

Чому це вигідно

Ключова перевага використання блокчейну — швидкість. Традиційні банківські розрахунки в мережі Visa можуть тривати до трьох робочих днів. Натомість технологія блокчейн дозволяє проводити операції майже миттєво, 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Попит на такі послуги зростає з боку фінтех-компаній, які випускають картки, прив'язані до криптовалютних гаманців.

«З боку фінтех-клієнтів та криптокомпаній надходить нова хвиля попиту… У довгостроковій перспективі стейблкоїни стануть критично важливою магістраллю, це очевидна можливість, яка буде все більше використовуватися», — зазначив Лука Косентіно, керівник криптонапрямку в Cross River Bank.

Конкуренція на трильйони доларів

Visa намагається випередити конкурентів у боротьбі за ринок, який, за прогнозами аналітиків Bloomberg Intelligence, до 2030 року може сягнути 50 трильйонів доларів щорічних платежів.

Visa: Річний обсяг розрахунків у стейблкоїнах вже перевищив 3,5 мільярда доларів (станом на 30 листопада). Також компанія стала партнером блокчейну Arc від Circle, який готується до запуску.

Mastercard: У квітні дозволила мерчантам приймати стейблкоїни і, за чутками, веде переговори про купівлю криптоінфраструктурної фірми Zero Hash.

Чому Visa обрала Solana?

Вибір блокчейну Solana для банківських розрахунків у США не є випадковим. Тривалий час основним стандартом для стейблкоїнів був блокчейн Ethereum. Проте він має суттєві недоліки для масових платежів: відносно низька пропускна здатність (кількість транзакцій за секунду) та високі комісії під час пікових навантажень.

Solana ж позиціонується як «високошвидкісний блокчейн», здатний обробляти тисячі операцій за секунду з мізерними комісіями (долі цента). Для Visa, яка звикла до миттєвої обробки мільйонів транзакцій, архітектура Solana є технічно ближчою та економічно вигіднішою. Це рішення підтверджує, що великий фінансовий бізнес готовий відходити від консервативних рішень на користь більш продуктивних технологій, попри те, що мережа Solana в минулому іноді стикалася з технічними збоями.