«Висока ставка НБУ та гнучкий курс гальмують економіку»: Данилишин

Нинішня монетарна політика Національного банку України (НБУ) не відповідає реаліям воєнного часу і стала одним із головних чинників, що стримують відновлення економіки держави. Регулятор продовжує використовувати інструменти мирного часу, такі як жорстке інфляційне таргетування, що в умовах структурної кризи призводить до стагнації ВВП та надмірних витрат бюджету. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Цензор.НЕТ» 16 грудня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому не працює висока ставка

На думку аналітика, головною помилкою центробанку є збереження високої облікової ставки, яка значно перевищує рівень інфляції. Данилишин наголошує, що інфляція в Україні має немонетарну природу — вона викликана логістичними проблемами, руйнуванням енергетики та воєнними ризиками. У таких умовах високі процентні ставки не здатні приборкати ріст цін, але ефективно «вбивають» кредитування.

За підрахунками економіста, якби з 2022 року облікова ставка утримувалася на рівні 10%, держава та НБУ могли б заощадити до 300 млрд грн на обслуговуванні боргових паперів (ОВДП та депозитних сертифікатів).

«Ставка стала не інструментом макростабільності, а механізмом перекачування коштів держави в банківський сектор», — підкреслює Данилишин.

Банки заробляють на державі, а не на кредитах

Експерт звертає увагу на дисбаланс у банківській системі. Фінансові установи накопичили надліквідність, але замість кредитування бізнесу воліють вкладати кошти у безризикові депозитні сертифікати НБУ та державні облігації.

Статистика, яку наводить Данилишин, виглядає так:

Кредитування впало до 15% ВВП — один із найнижчих показників серед ринків, що розвиваються.

Банки кредитують лише третину від залучених депозитів.

Витрати НБУ на виплату відсотків банкам сягнули 270 млрд грн, тоді як приріст строкових депозитів населення склав лише 150 млрд грн.

Крім того, банки активно інвестують в іноземні активи (плюс $4 млрд під час війни), фактично виводячи капітал з країни замість підтримки національного виробника.

Питання курсу та МВФ

Данилишин критикує перехід НБУ до гнучкого курсоутворення у 2023 році. На його переконання, це призвело до девальвації гривні на 14% та додаткового інфляційного тиску. За час війни Нацбанк витратив на інтервенції 120 млрд доларів, що становить 80% усієї отриманої міжнародної допомоги.

Економіст також спростовує тезу про те, що жорстка політика є безальтернативною вимогою МВФ. Він зазначає, що Фонд допускає фіксований курс під час шоків і не вимагає, щоб ставка обов'язково перевищувала інфляцію.

10 кроків для порятунку економіки

Богдан Данилишин пропонує кардинально змінити монетарну стратегію, зокрема: