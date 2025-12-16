У вівторок, 16 грудня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу не змінилося.
16 грудня 2025, 10:50
Курс валют у вівторок: долар в банках подорожчав на п'ять копійок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,40 грн. Євро купують за 49,20 грн, а продають за 49,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,25−42,34, євро — 49,70−49,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,06−42,10 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,44−49,47 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі