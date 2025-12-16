Курс валют у вівторок: долар в банках подорожчав на п'ять копійок

У вівторок, 16 грудня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,40 грн. Євро купують за 49,20 грн, а продають за 49,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,25−42,34, євро — 49,70−49,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,06−42,10 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,44−49,47 грн/євро.

