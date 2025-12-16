PayPal подав заявку на створення промислового банку

PayPal Holdings, Inc подала у понеділок заявки на створення PayPal Bank, промислової кредитної компанії з ліцензією штату Юта, згідно з прес-релізом компанії.

Навіщо це PayPal

Заявки були подані до Департаменту фінансових установ Юти та Федеральної корпорації зі страхування вкладів. У разі схвалення пропонований банк буде зосереджений на наданні рішень щодо бізнес-кредитування малим підприємствам у США.

З 2013 року PayPal надав понад $30 млрд у вигляді позик та оборотного капіталу більш ніж 420 000 бізнес-акаунтів у всьому світі.

Компанія заявила, що створення PayPal Bank дозволить їй пропонувати ці послуги ефективніше, зменшуючи залежність від третіх сторін. Цей кредитний бізнес робить внесок у вражаючий річний дохід PayPal у розмірі $32,9 млрд.

«Забезпечення капіталу залишається значною перешкодою для малих підприємств, які прагнуть зростати та масштабуватися», — сказав Алекс Крісс, президент і генеральний директор PayPal.

Компанія вказала, що PayPal Bank також пропонуватиме процентні ощадні рахунки клієнтам. Депозити клієнтів матимуть право на страхове покриття FDIC.

Крім того, банк прагнутиме прямого членства в карткових мережах, щоб доповнити існуючі банківські відносини для обробки та розрахункових операцій.

Мару Макніл було обрано на посаду президента PayPal Bank. Макніл має понад 25 років досвіду у сфері фінансових послуг і раніше обіймала посаду президента та генерального директора Toyota Financial Savings Bank.

Процес подання заявки підлягає схваленню регулюючими органами, і немає гарантії, що заявки буде схвалено.