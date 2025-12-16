Український дрон-міношукач «Спінер» отримав кодифікацію НАТО

БпЛА «Спінер» (раніше ST1), компанії Ailand Systems отримав офіційну кодифікацію в межах NATO Codification System. Про це йдеться у повідомленні компанії в Linkedin.

Перший український дрон-міношукач

Дрону присвоєно унікальний NATO Stock Number (NSN) — це перший український дрон-міношукач, кодифікований за системою НАТО.

«Спінер» — це високоточний дрон для гуманітарного розмінування, який успішно пройшов випробування Міністерства оборони України та вже застосовувався в реальних операціях для виявлення мін і боєприпасів.

«Це був тривалий шлях довжиною у три роки — від першого прототипу до офіційної кодифікації НАТО. Ми зробили найкращий дрон-міношукач у світі. Його завдання — запобігати руйнуванню та смерті, а успішна кодифікація є доказом його ефективності», — коментує Дмитро Тітов, CEO Ailand Systems.

Що це означає

Отримання NSN відкриває можливість використання системи силами оборони та її інтеграції зі стандартами НАТО.