Курс долара США пішов вниз під час міжбанківських торгів у понеділок, 15 грудня. Водночас курс євро залишився стабільним. Про це свідчать дані торгів.
15 грудня 2025, 17:33
Долар подешевшав на міжбанку у понеділок
|
Відкриття 15 грудня
|
Закриття 15 грудня
|
Зміни
|
42,19/42,21
|
42,06/42,10
|
13/11
|
49,49/49,50
|
49,48/49,51
|
1/1
Офіційний курс: долар — 42,25 грн, євро — 49,65 грн.
Середній курс у банках: 42,00−42,45 грн/долар, 49,30−49,90 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,25−42,35, євро — 48,70−49,90 грн.
Джерело: Мінфін
