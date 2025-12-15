Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 14:15

«Аптека 9-1-1» подвоює «зимову тисячу»: завдяки акції «Подвійна підтримка»

Українці можуть отримати вдвічі більше вигоди, оплачуючи ліки та медичні товари коштами державної програми «Зимова підтримка». «Аптека 9−1−1» запустила акцію «Подвійна підтримка», у межах якої кожна гривня «Зимової тисячі» повертається бонусами на картку лояльності.

В «Аптеці 9−1−1» діє акція «Подвійна підтримка», що дозволяє українцям отримати +100% бонусів під час використання державної допомоги на ліки.

Механіка проста: 1 грн від держави = 1 бонус від «Аптеки 9−1−1».

Тобто тисяча гривень, сплачена з картки «Національний Кешбек», приносить ще 1000 бонусів на картку лояльності мережі.

1 бонус = 1 гривня, яку можна використати на ліки, вітаміни та інші медичні товари згідно умов програми лояльності apteka911.ua.

Важливо, якщо в чеку є інші позиції, оплата державною допомогою недоступна.

Бонуси нараховуються протягом 3 робочих днів і можуть покривати:

  • до 20% вартості чека;

  • або 100% вартості товарів зі списку препаратів, на які можна повністю списувати бонуси з дисконтної картки.

Акція діє в:

  • всіх аптеках мережі «Аптека 9−1−1» та «Аптека оптових ці.»;

  • онлайн-бронюванні на apteka911.ua;

  • чат-боті в Telegram @apteka911chatBot. Попередньо необхідно зареєструватися у програмі лояльності.

Як скористатися акцією?

  1. Обрати товари з державного переліку, позначені на сайті як «Зимова 1000».

  2. Оплатити карткою «Національний Кешбек».

  3. Вказати номер телефону, зареєстрований у програмі лояльності.

  4. Отримати бонуси автоматично.

«Ми хочемо, щоб державна допомога була максимально корисною для українців. Зараз важливо підтримувати одне одного, і ми робимо свою частину: кожну гривню, спрямовану на здоров’я, ми подвоюємо бонусами. Це наша турбота про українців у непросту зиму», — зазначають у компанії «Аптека 9−1−1».

Акція триватиме з 1 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року, або до офіційного оголошення про її завершення.

Джерело: Мінфін
