Українці можуть отримати вдвічі більше вигоди, оплачуючи ліки та медичні товари коштами державної програми «Зимова підтримка». «Аптека 9−1−1» запустила акцію «Подвійна підтримка», у межах якої кожна гривня «Зимової тисячі» повертається бонусами на картку лояльності.
«Аптека 9-1-1» подвоює «зимову тисячу»: завдяки акції «Подвійна підтримка»
В «Аптеці 9−1−1» діє акція «Подвійна підтримка», що дозволяє українцям отримати +100% бонусів під час використання державної допомоги на ліки.
Механіка проста: 1 грн від держави = 1 бонус від «Аптеки 9−1−1».
Тобто тисяча гривень, сплачена з картки «Національний Кешбек», приносить ще 1000 бонусів на картку лояльності мережі.
1 бонус = 1 гривня, яку можна використати на ліки, вітаміни та інші медичні товари згідно умов програми лояльності apteka911.ua.
Важливо, якщо в чеку є інші позиції, оплата державною допомогою недоступна.
Бонуси нараховуються протягом 3 робочих днів і можуть покривати:
-
до 20% вартості чека;
-
або 100% вартості товарів зі списку препаратів, на які можна повністю списувати бонуси з дисконтної картки.
Акція діє в:
-
всіх аптеках мережі «Аптека 9−1−1» та «Аптека оптових ці.»;
-
онлайн-бронюванні на apteka911.ua;
-
чат-боті в Telegram @apteka911chatBot. Попередньо необхідно зареєструватися у програмі лояльності.
Як скористатися акцією?
-
Обрати товари з державного переліку, позначені на сайті як «Зимова 1000».
-
Оплатити карткою «Національний Кешбек».
-
Вказати номер телефону, зареєстрований у програмі лояльності.
-
Отримати бонуси автоматично.
«Ми хочемо, щоб державна допомога була максимально корисною для українців. Зараз важливо підтримувати одне одного, і ми робимо свою частину: кожну гривню, спрямовану на здоров’я, ми подвоюємо бонусами. Це наша турбота про українців у непросту зиму», — зазначають у компанії «Аптека 9−1−1».
Акція триватиме з 1 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року, або до офіційного оголошення про її завершення.
