Прогноз ринку на 15-19 грудня 2025 року

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 9−10 грудня втретє з початку 2025 року знизила ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів — до діапазону 3.5−3.75% річних, що повністю відповідало очікуванням ринку. Голова ФРС Джером Пауелл після засідання зазначив, що регулятор перебуває в комфортному становищі, аби зайняти вичікувальну позицію та оцінити, як економіка реагуватиме на ухвалене рішення. Ринки сприйняли ці слова як сигнал можливої паузи в подальшому пом’якшенні монетарної політики до появи нових макроекономічних даних.

💶 EUR/USD

Незважаючи на ймовірну паузу, трейдери продовжують закладати в ціни зниження ставки у 2026 році на 50 б.п. і більше. Ці очікування чинять тиск на долар США та підтримують зростання пари EUR/USD. У результаті валютна пара завершила тиждень поблизу рівня 1.1740, порівняно з 1.1642 тижнем раніше. У короткостроковій перспективі можливе подальше зростання з тестуванням зони опору біля 1.1820. Наступною ціллю для «биків» є діапазон 1.1880−1.1910, упевнений прорив якого відкриє шлях до 1.2000−1.2040. Водночас не виключений корекційний відкат від рівня 1.1820 зі зниженням у напрямку зони підтримки 1.1680. Більш глибока корекція може привести котирування до 1.1620, а далі — до 1.1580.

₿ BTC/USD

Біткоїн практично не відреагував на рішення ФРС і завершив п’ятницю, 12 грудня, у зоні консолідації поблизу 90,198. Будь-які прогнози щодо подальшої динаміки BTC наразі залишаються складними, зазначають в XFINE. Зростання криптовалюти стримується загальним зниженням апетиту до ризику. Водночас слабкість долара США обмежує подальше падіння, хоча на ринку зберігаються побоювання щодо наближення «криптозими». Разом з тим, за словами Пітера Шиффа, генерального директора Euro Pacific Capital та відомого критика біткоїна, падіння BTC до нуля є малоймовірним, оскільки великі гравці, фонди та інституційні інвестори, які вклали в нього значні кошти, не допустять повного обвалу. Уже сам цей фактор може слугувати певною підтримкою для власників «цифрового золота». Перший рівень підтримки розташований у зоні 88,000−89,000, наступні — 84,000−86,000 та 80,000. Зверху найближчий сильний опір знаходиться в діапазоні 93,300−95,000, а більш переконливий сигнал бичачого розвороту з’явиться у разі стійкого підйому вище зони 99,000−105,000.

🛢 Brent

Ціни на нафту Brent завершують торговий тиждень поблизу рівня 61.0 долара за барель. Цей рівень може стати базою для відскоку вгору, аналогічно руху наприкінці листопада, коли котирування спочатку піднялися до зони 63.20−63.80, після чого знизилися до 60.60. Наступна сильна підтримка розташована на рівні 60.00 — мінімум жовтня. Далі йдуть мінімуми березня-квітня в діапазоні 58.00−59.00. Упевнений прорив вище 64.00 посилить бичачий імпульс і відкриє потенціал зростання до 65.00−66.00.

🥇 XAU/USD

Головним бенефіціаром за підсумками засідання ФРС, вважають в XFINE, можна назвати золото.На відміну від «цифрового золота», фізичний метал легко подолав опір 4,250, досяг позначки 4,453 і завершив тиждень поблизу 4,301 долара за унцію. Для оновлення історичного максимуму 4,381 залишився мінімальний рух, після чого в центрі уваги може опинитися психологічно важливий рівень 5,000. Водночас більш реалістичною ціллю до кінця року виглядає зона 4,500. У разі корекції основна підтримка знаходиться на рівні 4,250, наступна — 4,200. Пробій цієї області відкриє шлях до 4,160−4,170, а далі — до 4,000−4,030.

📈 Висновок

Майбутній тиждень формуватиметься під впливом наслідків рішення ФРС, публікацій ключових макроекономічних даних та засідань провідних центральних банків — Європейського центрального банку та Банку Англії 18 грудня, а також Банку Японії 19 грудня. Крім того, в центрі уваги ринків перебуватимуть дані щодо роздрібних продажів і промислового виробництва в США, індекси ділової активності PMI в США та єврозоні, а також інфляційні показники Великої Британії та Японії.

Базовий сценарій для EUR/USD, BTC/USD та Brent залишається нейтральним із помірним ухилом у бік зростання. Для XAU/USD базовий сценарій є бичачим і передбачає покупки на відкатах у районі 4,160 та 4,200.

Аналітичний відділ XFINE