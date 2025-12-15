Курс валют у понеділок: долар не змінився, євро подорожчало в банках

У понеділок, 15 грудня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці втратило 3 копійки, а у продажу подорожчало на 11 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та 5 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,45 грн. Євро купують за 49,27 грн, а продають за 49,91 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,27−42,39, євро — 49,67−49,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,19−42,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,49−49,50 грн/євро.

