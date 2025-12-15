Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 9:59

Новий тренд серед китайських мільярдерів: сурогатне материнство у США

Китайські мільярдери стають батьками десятків та навіть сотень дітей за допомогою американських сурогатних матерів, з'ясував The Wall Street Journal. Хтось із них вважає за краще заводити хлопчиків-спадкоємців, хтось — дівчаток, щоб видавати їх заміж за впливових людей. Навколо цього попиту зросла ціла міні-індустрія, пише видання.

Китайські мільярдери стають батьками десятків та навіть сотень дітей за допомогою американських сурогатних матерів, з'ясував The Wall Street Journal.

Заборона Китаю

У Китаї сурогатне материнство заборонено, тому забезпечені люди, які хочуть завести дитину у такий спосіб, роблять це в США — виїжджати з КНР із такими цілями можна. В основному такі клієнти — це впливові керівники, які не мають часу і бажання заводити дітей традиційним способом, а також літні або одностатеві пари.

Щоб обслужити цей попит, у США виникла ціла індустрія з агентств з сурогатного материнства, юристів, клінік, нянь, навіть служб доставки дітей.

Схеми побудовані таким чином, що батьки можуть навіть не приїжджати до США, а просто відправити генетичний матеріал і отримати дитину назад за ціною до $200 тис.

Раніше китайці таким чином оминали державну політику «одна сім'я — одна дитина»: народжені в США діти вважалися американськими, а не китайськими громадянами, і під обмеження не підпадали. 2015 року політику «одна сім'я — одна дитина» скасували.

У кого більше дітей

Але останнім часом з'явилися наслідувачі Ілона Маска, який має як мінімум 14 дітей і який одержимий пронаталізмом, зазначає WSJ.

Рекордсмен тут — мільярдер, творець відеоігор Сюй Бо. Він відкрито називає себе «першим батьком Китаю», критикує фемінізм і хвалиться сотнею дітей — переважно хлопчиків, «бо вони перевершують дівчаток».

Інший китайський бізнесмен, власник освітньої компанії Ван Хуейву, платив американським моделям та іншим жінкам за їхні яйцеклітини, щоб завести 10 дівчаток і одного разу видати заміж за світових лідерів.

Неназваний конкурент Вана Хуейву в освітній сфері планував завести 200 дітей одночасно, щоб створити сімейне підприємство, але зіткнувся з відмовою агенцій із сурогатного материнства. Він не зміг відповісти на запитання, як саме збирається їх виховувати.

В іншому випадку жінка з Китаю намагалася замовити сотню дітей, діючи через кілька агентств. Ще один китайський мільярдер зміг успішно завести 20 дітей у той же спосіб.

Деякі агенції відмовляють клієнтам, які хочуть завести більше одного-двох дітей. Одна з клієнток хотіла найняти вісім чи десять сурогатних матерів одразу і просила знижку — компанія відмовила їй із формулюванням «ми не супермаркет».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
