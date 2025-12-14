Ліквідація пенні була лише початком. Трамп переписує правила американських монет

Наступного року адміністрація президента США планує випустити монету з образом Дональда Трампа, незважаючи на столітню традицію не зображувати на монетах чинних або навіть живих колишніх президентів. Про це повідомляє CNN.

Замість раніше рекомендованих квотерів (монет номіналом 25 центів), присвячених скасуванню рабства, наданню жінкам виборчих прав та Руху за громадянські права, Міністерство фінансів планує випуск пам’ятних квотерів із зображеннями історичних діячів XVIII-XIX століть. Йдеться переважно про постаті, які вже широко представлені на американській валюті та в офіційних історичних вшануваннях.

Випуск нових монет відбувається після рішення адміністрації президента на початку року припинити карбування пенні (монет номіналом 1 цент). Цей крок підкреслює прагнення Дональда Трампа залишити власний символічний слід у президентстві — далеко за межами Білого дому.

Нові квотери на честь 250-річчя США

Монетний двір США в четвер представив остаточний дизайн пам’ятних монет номіналом 25 центів, присвячених до 250-річчя країни, яке відзначатимуть наступного року.

На відміну від попередніх концепцій, пов’язаних із темами різноманіття та соціальної справедливості, нова серія зосереджується на класичному історичному наративі США. На монетах зображено ключові постаті та події:

Джордж Вашингтон — Революційна війна;

Томас Джефферсон — Декларація незалежності;

Джеймс Медісон — Конституція США;

Авраам Лінкольн — Геттісберзька промова;

Пілігрими — Мейфлаверський договір.

У Монетному дворі США повідомили, що нові дизайни монет покликані вшанувати «американську історію та заснування великої нації», на відміну від раніше запропонованих тематичних напрямів.

Відхилені теми та дизайн

Комітет з питань консультування громадян щодо карбування монет (Citizens Coinage Advisory Committee), двопартійна урядова установа, торік рекомендував інші теми:

Скасування рабства: Монета з портретом Фредеріка Дугласа (борець за скасування рабства) на аверсі та рукою, що звільняється від ланцюгів, на реверсі.

Виборче право для жінок: Монета із зображенням жінки, яка несе плакат із закликом «Голоси жінкам».

Рух за громадянські права: Монета, на якій зображено шестирічну Рубі Бріджес (перша чорношкіра дитина, яка почала відвідувати суто «білу» початкову школу), яка йде до інтегрованої школи в Новому Орлеані у супроводі федеральних маршалів.

«Трамп-долар»

Суперечлива доларова монета із зображенням чинного президента також є частиною плану Міністерства фінансів. Монетний двір США оприлюднив три різні пропоновані дизайни монети з портретами Трампа.

За законом США, зображення живих людей не може бути розміщене на реверсі (зворотному боці) монет, проте немає обмежень щодо розміщення на аверсі. Поява чинного президента на монеті стане другим подібним випадком в історії США.

Перший раз був у 1926 році, коли було випущено півдоларову монету із зображенням Джорджа Вашингтона та тодішнього президента Калвіна Куліджа. Проте та монета була вкрай непопулярною, і майже 860 000 із 1 мільйона відкарбованих екземплярів довелося переплавити.

Нагадаємо

Ліквідація виробництва пенні (одноцентових монет) у США відбулася у листопаді 2025 року, відповідно до розпорядження адміністрації президента Дональда Трампа.

Хоча Трамп наказав Міністерству фінансів зупинити «марнотратне» карбування ще в лютому 2025 року, офіційна церемонія завершення виробництва відбулася на Монетному дворі у Філадельфії 12 листопада 2025 року, коли скарбник США Брендон Біч викарбував останні п'ять монет.

Чому припинили карбування?

Головна причина — економічна недоцільність.