Попит на гібриди злетів на 46%: ТОП-3 лідерів ринку у листопаді

Автопарк України продовжує активно поповнюватися гібридними автомобілями (HEV та PHEV). У листопаді 2025 року українську реєстрацію отримали понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто. Це на 46% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Сегмент нових гібридів: Лідирують кросовери

Цікаво, що частка нових автомобілів у загальній кількості гібридів становила 51%, тоді як у листопаді минулого року цей показник був вищим — 66%. Це свідчить про зростання інтересу до імпортованих гібридних авто з пробігом.

Трійка лідерів серед нових гібридних легкових автомобілів виглядає так:

Toyota RAV-4 (310 одиниць).

Nissan X-Trail (77 одиниць).

Toyota Yaris Cross (61 одиниця).

Лідерство серед імпорту з пробігом

У сегменті імпортованих гібридів з пробігом першість утримують наступні моделі:

Ford Escape (83 одиниці).

Ford Fusion US (75 одиниць).

Toyota Prius (71 одиниця).

Зростання попиту на гібриди свідчить про зростання інтересу українців до енергоефективних автомобілів.

