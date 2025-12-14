Автопарк України продовжує активно поповнюватися гібридними автомобілями (HEV та PHEV). У листопаді 2025 року українську реєстрацію отримали понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто. Це на 46% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє асоціація «Укравтопром».
Попит на гібриди злетів на 46%: ТОП-3 лідерів ринку у листопаді
Сегмент нових гібридів: Лідирують кросовери
Цікаво, що частка нових автомобілів у загальній кількості гібридів становила 51%, тоді як у листопаді минулого року цей показник був вищим — 66%. Це свідчить про зростання інтересу до імпортованих гібридних авто з пробігом.
Трійка лідерів серед нових гібридних легкових автомобілів виглядає так:
- Toyota RAV-4 (310 одиниць).
- Nissan X-Trail (77 одиниць).
- Toyota Yaris Cross (61 одиниця).
Лідерство серед імпорту з пробігом
У сегменті імпортованих гібридів з пробігом першість утримують наступні моделі:
- Ford Escape (83 одиниці).
- Ford Fusion US (75 одиниць).
- Toyota Prius (71 одиниця).
Зростання попиту на гібриди свідчить про зростання інтересу українців до енергоефективних автомобілів.
