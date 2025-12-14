Мюнхен посилює боротьбу з порожнім житлом: Штрафи для власників сягнули 230 000 євро

Муніципалітет Мюнхена, де панує гострий дефіцит доступного житла, посилив заходи проти власників нерухомості, які залишають квартири та будинки незаселеними. Загальна сума штрафів, накладених на власників чотирьох об'єктів за тривалий простій, досягла 230 тисяч євро . Про це повідомляє Bild.

Влада міста розглядає тривалий простій як порушення правил використання, оскільки кожна житлова одиниця має бути задіяна для задоволення потреб населення.

Суворі правила та великі штрафи

У Мюнхені заборонено залишати житло порожнім на термін, що перевищує три місяці, без поважної причини. Винятками є лише підготовка до продажу, проведення ремонту або спадкові суперечки, але у згаданих випадках ці підстави не були підтверджені.

Заступниця мера Мюнхена Верена Дітль наголосила, що адміністрація послідовно повертає незайняті об'єкти в обіг, щоб збільшити пропозицію на ринку.

«Кожна квартира має значення в місті, де так багато людей шукають доступне житло», — зазначила Дітль.

На офіційному сайті міської адміністрації зазначено, що за порушення, включаючи незаконний простій понад три місяці, передбачені штрафи до 100 тис. євро для субсидованих квартир.

Однак для приватних будинків та багатоквартирних будівель санкції можуть значно перевищувати цей базовий поріг, що підтверджується останніми прецедентами.

Заборона на нецільове використання

Заборона на неправомірне використання нерухомості діє у Мюнхені з 1972 року. До переліку порушень, крім простоїв, входять:

Використання житлових приміщень під офіси чи комерційні цілі.

Короткострокова здача на термін, що перевищує вісім тижнів на рік.

За порушення правил нецільового використання штраф може бути ще вищим — до 500 тисяч євро. Місцева влада закликає жителів повідомляти про підозри щодо пустуючих або неправильно використовуваних приміщень, для чого на сайті розміщена спеціальна форма.

Результати контролю

За даними Süddeutsche Zeitung, протягом 2024 року завдяки контролю та штрафам на ринок повернули 448 об'єктів, які раніше використовувалися не за призначенням або пустували. Значна частина порушень стосувалася перетворення квартир на туристичне житло.

Низька дохідність і підвищені ризики

Аналітики зазначають, що поєднання низької валової орендної дохідності в Мюнхені (близько 2,69%) та високих ризиків отримання значних штрафів суттєво ускладнює інвестиції в нерухомість у цьому місті.

Після врахування податків, витрат на обслуговування та комунальні платежі цей показник зменшується ще на кілька відсоткових пунктів. У результаті чиста дохідність часто не перевищує 1%, а за періодів простою власник ризикує не лише втратити прибуток, а й зазнати збитків.

У середньому по Німеччині валова дохідність становить 3,51%, тоді як реальна — близько 1,51%.

Показники дохідності в окремих великих містах країни виглядають наступним чином: