На готівковому ринку попит на валюту за тиждень зріс на 25%, на безготівковому рекордний дефіцит — експерт

На готівковому валютному ринку України фіксується значне зростання активності та дефіциту валюти . За тиждень попит на валюту зріс на 25%, а на безготівковому ринку вперше за довгий час зафіксовано рекордний дефіцит. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму пості у Facebook.

Пожвавлення на готівковому ринку

За даними експерта, середньодобовий попит на готівкову валюту зріс і перевищив $105 млн. При цьому пропозиція валюти також зросла, але меншими темпами — на 18%, досягнувши $65,5 млн середньодобово.

Таким чином, середньодобовий дефіцит валюти на готівковому ринку досяг майже $40 мільйонів.

«Це близько до максимальних рівнів з лютого цього року», — підкреслив Шевчишин, вказуючи на високий тиск попиту.

Дефіцит на безготівковому ринку

Аналітик також зафіксував незвичну ситуацію на ринку безготівкових валютних операцій населення:

Два тижні поспіль на безготівковому ринку фіксується дефіцит валюти.

Середньодобовий дефіцит становить $3,6 млн.

Експерт зазначив, що настільки тривалого дефіциту на безготівковому ринку вже давно не спостерігалося.

