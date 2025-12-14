На готівковому валютному ринку України фіксується значне зростання активності та дефіциту валюти. За тиждень попит на валюту зріс на 25%, а на безготівковому ринку вперше за довгий час зафіксовано рекордний дефіцит. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму пості у Facebook.
14 грудня 2025, 12:08
На готівковому ринку попит на валюту за тиждень зріс на 25%, на безготівковому рекордний дефіцит — експерт
Пожвавлення на готівковому ринку
За даними експерта, середньодобовий попит на готівкову валюту зріс і перевищив $105 млн. При цьому пропозиція валюти також зросла, але меншими темпами — на 18%, досягнувши $65,5 млн середньодобово.
Таким чином, середньодобовий дефіцит валюти на готівковому ринку досяг майже $40 мільйонів.
«Це близько до максимальних рівнів з лютого цього року», — підкреслив Шевчишин, вказуючи на високий тиск попиту.
Дефіцит на безготівковому ринку
Аналітик також зафіксував незвичну ситуацію на ринку безготівкових валютних операцій населення:
- Два тижні поспіль на безготівковому ринку фіксується дефіцит валюти.
- Середньодобовий дефіцит становить $3,6 млн.
Експерт зазначив, що настільки тривалого дефіциту на безготівковому ринку вже давно не спостерігалося.
