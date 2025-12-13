Пілоти «Формули-1» побили власний рекорд — цього сезону вони заробили $363 млн: ТОП-3 найбагатших гонщиків

Десять найбільш високооплачуваних пілотів «Формули-1» у сезоні 2025 року сукупно заробили на трасі $363 мільйони. Ця сума є історичним рекордом, що на 15% перевищує показник 2024 року ($317 млн) і на 72% — показник 2021 року, коли Forbes вперше почав публікувати цей рейтинг.
Зростання доходів пілотів зумовлене високими показниками бізнесу «Формули-1» та обмеженням витрат (cost cap) для команд, яке не поширюється на зарплати гонщиків.
ТОП-3 найбагатших пілотів 2025 року
Незважаючи на те, що титул чемпіона у драматичній гонці в Абу-Дабі виборов гонщик McLaren Ландо Норріс, фінансовий рейтинг очолив нідерландський пілот Red Bull.
|Місце
|Пілот (команда)
|Загальний дохід
|Зарплата
|Бонуси
|1
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|$76 млн
|$65 млн
|$11 млн
|2
|Льюїс Гамільтон (Ferrari)
|$70,5 млн
|$70 млн
|$0,5 млн
|3
|Ландо Норріс (McLaren)
|$57,5 млн
|$18 млн
|$39,5 млн
1. Макс Ферстаппен — $76 млн
28-річний нідерландський пілот Макс Ферстаппен (Red Bull) уже четвертий сезон поспіль утримує лідерство за доходами на трасі. Його загальний дохід склав $76 млн, більшу частину з яких становить фіксована зарплата ($65 млн). Попри те що він зупинився за крок від п’ятого чемпіонського титулу (поступившись Норрісу лише двома очками), сезон Ферстаппен завершив із найбільшою кількістю перемог у Гран-прі — вісьмома.
2. Льюїс Гамільтон — $70,5 млн
Семиразовий чемпіон Льюїс Гамільтон (Ferrari) встановив рекорд серії за розміром фіксованої зарплати, яка, за оцінками Forbes, склала $70 млн у його першому сезоні з Ferrari після 12 успішних років у Mercedes. Незважаючи на високу зарплату, 40-річний британець назвав свій перший сезон у червоному кольорі «кошмаром», оскільки він вперше у своїй 19-річній кар'єрі не зміг піднятися на подіум у жодному Гран-прі.
3. Ландо Норріс — $57,5 млн
26-річний Ландо Норріс (McLaren) завоював свій перший чемпіонський титул. Його загальний дохід склав $57,5 млн, причому значна частина цієї суми — $39,5 млн — була отримана у вигляді бонусів за сім перемог у Гран-прі та 18 подіумів у 24 гонках. Норріс став першим пілотом McLaren, який виграв титул з 2008 року.
ТОП-10 найбільш високооплачуваних пілотів «Формули-1» 2025 року
Позаду трійки лідерів розмістилися наступні пілоти:
4. Оскар Піастрі (McLaren): $37,5 млн
5. Шарль Леклер (Ferrari): $30 млн
6. Фернандо Алонсо (Aston Martin): $26,5 млн
7. Джордж Расселл (Mercedes): $26 млн
8. Ленс Стролл (Aston Martin): $13,5 млн
9. Карлос Сайнс (Williams): $13 млн
10. Кімі Антонеллі (Mercedes): $12,5 млн
Зазначимо, що рейтинг Forbes враховує лише зарплати та бонуси, отримані пілотами за результатами на трасі, і не включає доходи від особистих рекламних контрактів та ендорсментів.
