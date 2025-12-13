Пілоти «Формули-1» побили власний рекорд — цього сезону вони заробили $363 млн: ТОП-3 найбагатших гонщиків

Десять найбільш високооплачуваних пілотів «Формули-1» у сезоні 2025 року сукупно заробили на трасі $363 мільйони. Ця сума є історичним рекордом, що на 15% перевищує показник 2024 року ($317 млн) і на 72% — показник 2021 року, коли Forbes вперше почав публікувати цей рейтинг.

Зростання доходів пілотів зумовлене високими показниками бізнесу «Формули-1» та обмеженням витрат (cost cap) для команд, яке не поширюється на зарплати гонщиків.

ТОП-3 найбагатших пілотів 2025 року

Незважаючи на те, що титул чемпіона у драматичній гонці в Абу-Дабі виборов гонщик McLaren Ландо Норріс, фінансовий рейтинг очолив нідерландський пілот Red Bull.

Місце Пілот (команда) Загальний дохід Зарплата Бонуси 1 Макс Ферстаппен (Red Bull) $76 млн $65 млн $11 млн 2 Льюїс Гамільтон (Ferrari) $70,5 млн $70 млн $0,5 млн 3 Ландо Норріс (McLaren) $57,5 млн $18 млн $39,5 млн

1. Макс Ферстаппен — $76 млн

28-річний нідерландський пілот Макс Ферстаппен (Red Bull) уже четвертий сезон поспіль утримує лідерство за доходами на трасі. Його загальний дохід склав $76 млн, більшу частину з яких становить фіксована зарплата ($65 млн). Попри те що він зупинився за крок від п’ятого чемпіонського титулу (поступившись Норрісу лише двома очками), сезон Ферстаппен завершив із найбільшою кількістю перемог у Гран-прі — вісьмома.

2. Льюїс Гамільтон — $70,5 млн

Семиразовий чемпіон Льюїс Гамільтон (Ferrari) встановив рекорд серії за розміром фіксованої зарплати, яка, за оцінками Forbes, склала $70 млн у його першому сезоні з Ferrari після 12 успішних років у Mercedes. Незважаючи на високу зарплату, 40-річний британець назвав свій перший сезон у червоному кольорі «кошмаром», оскільки він вперше у своїй 19-річній кар'єрі не зміг піднятися на подіум у жодному Гран-прі.

3. Ландо Норріс — $57,5 млн

26-річний Ландо Норріс (McLaren) завоював свій перший чемпіонський титул. Його загальний дохід склав $57,5 млн, причому значна частина цієї суми — $39,5 млн — була отримана у вигляді бонусів за сім перемог у Гран-прі та 18 подіумів у 24 гонках. Норріс став першим пілотом McLaren, який виграв титул з 2008 року.

ТОП-10 найбільш високооплачуваних пілотів «Формули-1» 2025 року

Позаду трійки лідерів розмістилися наступні пілоти:

4. Оскар Піастрі (McLaren): $37,5 млн

5. Шарль Леклер (Ferrari): $30 млн

6. Фернандо Алонсо (Aston Martin): $26,5 млн

7. Джордж Расселл (Mercedes): $26 млн

8. Ленс Стролл (Aston Martin): $13,5 млн

9. Карлос Сайнс (Williams): $13 млн

10. Кімі Антонеллі (Mercedes): $12,5 млн

Зазначимо, що рейтинг Forbes враховує лише зарплати та бонуси, отримані пілотами за результатами на трасі, і не включає доходи від особистих рекламних контрактів та ендорсментів.