13 грудня 2025, 14:05

Мінфін не володіє інформацією про вплив на бюджет змін оподаткування ФОПів — Асоціація приватних роботодавців

Міністерство фінансів України офіційно заявило, що не має розрахунків та моделювання економічних наслідків можливого запровадження обов’язкової реєстрації платником ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють на спрощеній системі. Про це повідомив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак з посиланням на відповідь, отриману від Мінфіну на запит Асоціації.

Мінфін не володіє інформацією про вплив на бюджет змін оподаткування ФОПів — Асоціація приватних роботодавців
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відсутність аналітики

За словами Чумака, найбільш тривожна новина полягає в тому, що ключовий орган, відповідальний за бюджет, не володіє аналітикою щодо можливих наслідків фіскальної реформи.

Мінфін офіційно відповів, що не має інформації про:

  • Розрахунки впливу запровадження обов’язкового ПДВ для ФОПів-спрощенців.
  • Моделювання змін надходжень ПДВ до держбюджету.
  • Вплив такого рішення на місцеві бюджети, тіньову економіку, ринок праці та мікро- й малий бізнес.
  • Аналіз регуляторного впливу (АРВ) майбутнього рішення.

«Тобто жодного моделювання сценаріїв запровадження обов’язкового ПДВ для ФОПів — не проводилося… І можливе введення обов’язкового ПДВ для усіх ФОПів — це чистий експеримент без прогнозованих сценаріїв», — підкреслив Чумак.

Логіка реформи: Спочатку зобов'язання, потім моделювання

На думку Асоціації, логіка дій влади поки що виглядає так:

  • Політичні/фіскальні зобов’язання (Національна стратегія доходів, домовленості з МВФ).
  • Імовірна розробка законопроєкту.
  • Лише потім, можливо, хтось подумає про моделювання наслідків для кількості ФОПів, бюджетів та зайнятості.

Чумак зазначає, що за відсутності розрахунків, аргументи, які Верховна Рада використовуватиме для голосування за зміни (наприклад, дефіцит бюджету, боротьба з детінізацією), є необґрунтованими. Це створює хисткість для українського бізнесу, особливо в прифронтових громадах, та для міжнародних партнерів.

Заклик до якісних реформ

Асоціація приватних роботодавців не проти збалансування бюджету чи детінізації, але виступає проти того, щоб реформа виглядала як експеримент без розрахунків.

«Справжня модернізація співпраці з МВФ має виглядати інакше: спочатку дані й моделі, обґрунтування, потім — переговори й узгодження параметрів реформ, потім — адаптація до реалій воєнної економіки та прифронтових регіонів. Не навпаки», — підсумував Чумак.

Асоціація закликала ФОПів об'єднуватися для захисту своїх інтересів і вимагати від влади надання розрахунків та альтернативних сценаріїв детінізації, які б не шкодили мікро- та малому бізнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 63049904, GuitarHero и 49 незареєстрованих відвідувачів.
