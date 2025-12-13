«Епічне шахрайство» на $40 млрд: Засновника стейблкоїна TerraUSD засудили до 15 років ув'язнення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 грудня 2025, 12:02

«Епічне шахрайство» на $40 млрд: Засновника стейблкоїна TerraUSD засудили до 15 років ув'язнення

Федеральний суд США засудив південнокорейського співзасновника компанії Terraform Labs і розробника криптовалют TerraUSD і Luna До Квона до 15 років позбавлення волі за шахрайство на $40 млрд, яке суддя назвав епічним. Про це повідомляє Reuters.

Засновника стейблкоїна TerraUSD засудили до 15 років ув'язнення
Фото: До Квон

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вирок виніс окружний суддя США Пол А. Енгельмаєр у федеральному суді Манхеттена. Суддя різко розкритикував Квона за неодноразову брехню інвесторам, які довірили йому свої заощадження.

«Це було шахрайство епічного, безпрецедентного масштабу. В історії федеральних судових переслідувань небагато справ, які завдали стільки шкоди, як ваша, пане Квоне», — заявив Енгельмаєр.

Жертви та визнання провини

34-річний Квон, який був співзасновником сінгапурської компанії Terraform Labs та розробив криптовалюти TerraUSD і Luna, раніше визнав свою провину та підтвердив, що ввів інвесторів в оману щодо стейблкоїна, який мав підтримувати стабільну ціну навіть під час волатильності ринку.

Квон звернувся до суду та вибачився перед своїми жертвами, зокрема перед сотнями людей, які надіслали до суду листи з описами завданої їм шкоди.

Одна з жертв, Айїлдиз Аттіла, повідомив, що втратив від $400 000 до $500 000.

Обставини шахрайства

Прокурори, які вимагали не менше 12 років ув’язнення, звинуватили Квона у дев’яти кримінальних пунктах, включаючи шахрайство з цінними паперами, шахрайство з використанням електронних засобів та змову з метою відмивання грошей.

Квона звинуватили в тому, що він вводив інвесторів в оману щодо TerraUSD — алгоритмічного стейблкоїна, створеного для підтримання курсу на рівні $1.

За даними обвинувачення, коли у травні 2021 року стейблкоїн вперше впав нижче цієї позначки, Квон запевняв інвесторів, що комп’ютерний алгоритм Terra Protocol самостійно відновив ціну. Насправді ж, як стверджують прокурори, він організував приховану купівлю токена на мільйони доларів через високочастотну торгову фірму, щоб штучно втримати курс.

Квон визнав себе винним у серпні за двома пунктами: змова з метою шахрайства та шахрайство з використанням електронних засобів.

Подальша доля

У 2024 році Квон погодився сплатити $80 млн цивільного штрафу та отримати заборону на операції з криптоактивами в межах мирової угоди на $4,55 млрд, яку він і компанія Terraform уклали з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

Крім того, Квону висунули обвинувачення і в Південній Кореї. В межах угоди зі слідством американські прокурори не заперечуватимуть проти можливого переведення Квона за кордон після відбуття ним половини строку ув’язнення у США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами