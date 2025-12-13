«Епічне шахрайство» на $40 млрд: Засновника стейблкоїна TerraUSD засудили до 15 років ув'язнення

Федеральний суд США засудив південнокорейського співзасновника компанії Terraform Labs і розробника криптовалют TerraUSD і Luna До Квона до 15 років позбавлення волі за шахрайство на $40 млрд, яке суддя назвав епічним. Про це повідомляє Reuters.

Вирок виніс окружний суддя США Пол А. Енгельмаєр у федеральному суді Манхеттена. Суддя різко розкритикував Квона за неодноразову брехню інвесторам, які довірили йому свої заощадження.

«Це було шахрайство епічного, безпрецедентного масштабу. В історії федеральних судових переслідувань небагато справ, які завдали стільки шкоди, як ваша, пане Квоне», — заявив Енгельмаєр.

Жертви та визнання провини

34-річний Квон, який був співзасновником сінгапурської компанії Terraform Labs та розробив криптовалюти TerraUSD і Luna, раніше визнав свою провину та підтвердив, що ввів інвесторів в оману щодо стейблкоїна, який мав підтримувати стабільну ціну навіть під час волатильності ринку.

Квон звернувся до суду та вибачився перед своїми жертвами, зокрема перед сотнями людей, які надіслали до суду листи з описами завданої їм шкоди.

Одна з жертв, Айїлдиз Аттіла, повідомив, що втратив від $400 000 до $500 000.

Обставини шахрайства

Прокурори, які вимагали не менше 12 років ув’язнення, звинуватили Квона у дев’яти кримінальних пунктах, включаючи шахрайство з цінними паперами, шахрайство з використанням електронних засобів та змову з метою відмивання грошей.

Квона звинуватили в тому, що він вводив інвесторів в оману щодо TerraUSD — алгоритмічного стейблкоїна, створеного для підтримання курсу на рівні $1.

За даними обвинувачення, коли у травні 2021 року стейблкоїн вперше впав нижче цієї позначки, Квон запевняв інвесторів, що комп’ютерний алгоритм Terra Protocol самостійно відновив ціну. Насправді ж, як стверджують прокурори, він організував приховану купівлю токена на мільйони доларів через високочастотну торгову фірму, щоб штучно втримати курс.

Квон визнав себе винним у серпні за двома пунктами: змова з метою шахрайства та шахрайство з використанням електронних засобів.

Подальша доля

У 2024 році Квон погодився сплатити $80 млн цивільного штрафу та отримати заборону на операції з криптоактивами в межах мирової угоди на $4,55 млрд, яку він і компанія Terraform уклали з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

Крім того, Квону висунули обвинувачення і в Південній Кореї. В межах угоди зі слідством американські прокурори не заперечуватимуть проти можливого переведення Квона за кордон після відбуття ним половини строку ув’язнення у США.