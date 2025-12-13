Multi від Мінфін
13 грудня 2025, 10:00

Bitget займає 73% ринку, оскільки обсяг торгів токенізованими акціями Ondo перевищив $88 млн

Bitget, найбільша у світі Universal Exchange (UEX), зафіксувала понад $88 млн торгового обсягу токенізованих акцій Ondo протягом першого тижня грудня, отримавши приблизно 73% загальної частки ринку за цей період. Цей результат підкреслює стрімко зростаючий попит на ончейн-доступ до традиційних фінансових ринків і зміцнює позицію Bitget як ключового майданчика для таких операцій.

Bitget, найбільша у світі Universal Exchange (UEX), зафіксувала понад $88 млн торгового обсягу токенізованих акцій Ondo протягом першого тижня грудня, отримавши приблизно 73% загальної частки ринку за цей період.

Сплеск активності став наслідком низки стратегічних ончейн-оновлень Bitget. У листопаді платформа завершила міграцію токенізованих акцій на BNB Smart Chain (BSC), що підвищило ефективність транзакцій, масштабованість та доступність для користувачів у всьому світі. Раніше, у вересні, Bitget Onchain перевищила $113 млн добового торгового обсягу, що свідчить про зростаючий інтерес до безшовного ончейн-доступу до різноманітних класів активів. Усі ці зміни створили основу для високого попиту на продукти Ondo.

Токенізовані акції Ondo забезпечують користувачам блокчейн-експозицію до традиційних активів, зберігаючи переваги крипторинку — високу ліквідність, швидкі розрахунки та доступність 24/7. Концентрація торгів на Bitget демонструє перевагу користувачів платформам, які поєднують глибоку ліквідність, надійне виконання та простий ончейн-доступ в одному акаунті.

«Зростання інтересу до токенізованих акцій показує, що трейдери прагнуть виходити на глобальні ринки без традиційних бар'єрів», — зазначила Грейсі Чен, CEO Bitget. — «Те, що більшість цих операцій відбувається саме на Bitget, говорить про вибір користувачів на користь платформ, які роблять цей перехід простим і надійним».

Результати також підтверджують реалізацію концепції Universal Exchange — об'єднання криптовалют, токенізованих акцій та інших реальних активів в єдину екосистему. У міру того як токенізація розширює доступ до традиційних фінансів, ранні тенденції свідчать: трейдери не просто тестують ці продукти — вони активно інтегрують їх у свої торгові стратегії. Раннє лідерство Bitget у торгах Ondo вказує на те, куди рухається сегмент: зі зростанням обсягів капіталу в ончейні роль бірж, здатних масштабно підтримувати як цифрові, так і традиційні активи, стає дедалі очевиднішою.

Джерело: Мінфін
