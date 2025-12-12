У «Дії» доступна нова військова облігація — «Амвросіївка»

У застосунку «Дія» стала доступною нова військова облігація внутрішньої державної позики (ОВДП) — «Амвросіївка». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Цей випуск, ідентифікаційний номер якого UA4000238281, став доступним для придбання громадянами, продовжуючи спільний проєкт Міністерства фінансів та Міністерства цифрової трансформації, що реалізується з жовтня 2022 року.

Ключові параметри

Назва: «Амвросіївка»

Номінальна дохідність: 16,35% річних

Строк погашення: Грудень 2026 року

За перші два тижні розміщення нового випуску, ще до його появи в «Дії», обсяг залучених коштів уже сягнув 3,2 млрд гривень.

Фінансова стійкість та обороноздатність

Зазначається, що військові ОВДП залишаються важливим інструментом підтримки державного бюджету. У 2025 році вони забезпечили понад 262 млрд грн надходжень. Українці активно використовують цей інструмент: у власності громадян перебуває понад 108 млрд грн державних облігацій.

Кошти, залучені через військові облігації, спрямовуються на фінансування потреб Сил оборони України — забезпечення військових, покриття ключових потреб фронту та підтримку фінансової стійкості держави.

Міністерство фінансів підкреслює, що інвестори водночас отримують гарантований дохід, а кожна вкладена гривня працює на обороноздатність і майбутнє країни.