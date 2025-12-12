Ринок виробників канабісу відреагував бурхливим зростанням на новини про можливу лібералізацію законодавства у США. Акції профільних компаній підскочили після повідомлення про те, що президент Дональд Трамп планує суттєво послабити федеральні обмеження щодо марихуани. Про це повідомляє Reuters 12 грудня.
12 грудня 2025, 16:35
Наміри Трампа послабити обмеження щодо марихуани підкинули акції виробників канабісу на 30%
Реакція ринку
Інвестори миттєво відреагували на інсайд, скуповуючи папери найбільших гравців галузі на премаркеті у п'ятницю:
- Tilray Brands: акції злетіли на 28%.
- Canopy Growth, SNDL та ETF MSOS: показали зростання в діапазоні 13,5% — 32,5%.
Суть реформи: з «наркотику» в «ліки»
За даними ЗМІ, Трамп має намір доручити профільним відомствам перекласифікувати марихуану до Списку III.
Це означає зниження рівня нагляду до категорії, в якій знаходяться звичайні рецептурні знеболювальні та деякі інші ліки (наприклад, кодеїн або тестостерон). Зараз марихуана на федеральному рівні часто прирівнюється до важких наркотиків (Список I, поряд з героїном), що створює величезні юридичні колізії.
