Наміри Трампа послабити обмеження щодо марихуани підкинули акції виробників канабісу на 30%

Ринок виробників канабісу відреагував бурхливим зростанням на новини про можливу лібералізацію законодавства у США. Акції профільних компаній підскочили після повідомлення про те, що президент Дональд Трамп планує суттєво послабити федеральні обмеження щодо марихуани. Про це повідомляє Reuters 12 грудня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція ринку

Інвестори миттєво відреагували на інсайд, скуповуючи папери найбільших гравців галузі на премаркеті у п'ятницю:

Tilray Brands: акції злетіли на 28%.

Canopy Growth, SNDL та ETF MSOS: показали зростання в діапазоні 13,5% — 32,5%.

Суть реформи: з «наркотику» в «ліки»

За даними ЗМІ, Трамп має намір доручити профільним відомствам перекласифікувати марихуану до Списку III.

Це означає зниження рівня нагляду до категорії, в якій знаходяться звичайні рецептурні знеболювальні та деякі інші ліки (наприклад, кодеїн або тестостерон). Зараз марихуана на федеральному рівні часто прирівнюється до важких наркотиків (Список I, поряд з героїном), що створює величезні юридичні колізії.