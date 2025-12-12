Bitget запускає TradFi, відкриваючи ринки золота, FX і CFD для криптокористувачів та просуваючи свою концепцію UEX

Bitget , найбільша у світі Universal Exchange (UEX), оголосила про запуск закритого бета-тестування Bitget TradFi — нової мульти-ринкової функції, що надає криптокористувачам прямий доступ до глобальних ринків форексу, металів, сировинних товарів, індексів і CFD на акції з використанням USDT як маржі. Починаючи з 12 грудня, відібрані користувачі отримали можливість протестувати нову систему в режимі раннього доступу з обмеженим функціоналом.

Ринок, на який орієнтується нова функція, є величезним. За даними Банку міжнародних розрахунків, добовий оборот світового FX-ринку досяг приблизно $9,6 трлн, збільшившись майже на 30% порівняно з 2022 роком. Обсяги торгів позабіржовими деривативами на процентні ставки та FX також становлять трильйони доларів щодня, а сукупний номінал перевищує $700 трлн. Роздрібний доступ до таких інструментів дедалі частіше забезпечується через CFD, а світовий ринок CFD-брокерів оцінюється у $5,6 млрд прибутку у 2025 році з прогнозом майже подвоїтися до 2035 року. Bitget TradFi позиціонує платформу для входу в цей швидкозростаючий сегмент, об'єднуючи його з цифровими активами в єдину інфраструктуру.

TradFi дозволяє чинним користувачам Bitget торгувати основними валютними парами, золотом та іншими популярними CFD безпосередньо на тій же платформі, де доступні спотова торгівля, ф’ючерси, копітрейдинг і токенізовані акції. Усі позиції маржинуються, а розрахунки проводяться в USDT, що усуває потребу відкривати окремі брокерські рахунки, здійснювати банківські перекази або валютну конвертацію. Продукт пропонує глибоку інституційну ліквідність, вузькі спреди та кредитне плече до 500x у рамках регулювання Комісії з фінансових послуг Маврикію (FSC). Комісії також розроблено так, щоб вони були максимально конкурентними: від $0,09 за лот, а користувачі VIP-рівнів отримують одні з найкращих торгових умов на ринку.

«Наша мета в рамках UEX завжди полягала у тому, щоб об'єднати ринки, які традиційно існували окремо. Тепер крипто, токенізовані активи, CFD і FX можуть співіснувати в єдиній системі маржі, виконання та управління ризиками. Bitget TradFi демонструє, як виглядає це майбутнє. Ми переносимо масштаб традиційних фінансів на цифрові рейки й надаємо користувачам простий і потужний спосіб торгувати усіма класами активів без зайвого тертя», — зазначила Грейсі Чен, CEO Bitget.

Запуск TradFi базується на сильному досвіді Bitget в інтеграції традиційних фінансів і крипто. Раніше цього року сумарний обсяг торгів токенізованими ф’ючерсами на американські акції перевищив $10 млрд, що підтверджує сталий попит на цілодобовий USDT-номінований доступ до традиційних активів. Bitget TradFi розширює цю модель з фондових інструментів на весь спектр FX та CFD, дозволяючи користувачам вільно переміщати капітал між криптовалютами, токенізованими акціями та макроринками всередині одного інтерфейсу.

Перетворюючи одну платформу на універсальний доступ до цифрових і традиційних інструментів, Bitget TradFi зміцнює стратегію компанії UEX: зробити глобальні ринки більш доступними, капіталоефективними та безкордонними для трейдерів у всьому світі.

Для отримання додаткової інформації відвідайте офіційний ресурс.