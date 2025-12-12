Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 15:02

Bitget Launchpool додає Talus (US) із 17,5 млн токенів у винагородах

Bitget, найбільша у світі Universal Exchange (UEX), оголосила про додавання Talus (US) у Bitget Launchpool, а також про запуск спотової торгівлі активом. Торги за парою US/USDT почалися 11 грудня 2025 року о 13:00 (UTC). Депозити вже відкриті, виведення коштів стане доступним з 12 грудня 2025 року о 14:00 (UTC).

Bitget, найбільша у світі Universal Exchange (UEX), оголосила про додавання Talus (US) у Bitget Launchpool, а також про запуск спотової торгівлі активом.

Щоб відсвяткувати лістинг, Bitget Launchpool запускає кампанію із загальним пулом винагород у 17 500 000 US. Участь можуть брати користувачі, які заблокують BGB або US у період з 11 грудня 2025 року, 16:00 до 14 грудня 2025 року, 16:00 (UTC). У пулі блокування BGB користувачі можуть розміщувати від 5 до 50 000 BGB, при цьому максимальний ліміт залежить від їхнього VIP-рівня. Учасники цього пулу отримають можливість розділити 16 000 000 US. У пулі US користувачі можуть розміщувати від 250 до 25 000 000 US і претендувати на частку з 1 500 000 US.

Talus — це інфраструктурний шар для децентралізованих AI-агентів, створений для забезпечення перевірюваної автоматизації та прозорої економіки агентів ончейн. Його базовий протокол Nexus виступає інтелектуальним рівнем мережі Talus — агентної автоматизованої системи, що визначає, як агенти отримують дані, виконують AI-інференс, ухвалюють рішення та здійснюють дії. Завдяки перенесенню всіх цих процесів в ончейн, Nexus забезпечує довірену й аудиторську автоматизацію — на відміну від традиційних веб2-агентів, просто доповнених токенами.

Universal Exchange (UEX) від Bitget поєднує інфраструктуру рівня централізованих біржз ончейн-доступом, надаючи користувачам один акаунт для пошуку й торгівлі мільйонами токенів у провідних мережах. І хоча така відкрита модель забезпечує широкий доступ до ринку без традиційних обмежень на лістинг, Launchpool Bitget виділяє активи іншого рівня — проєкти з реальною підтримкою, зрозумілою утилітарністю та сильною спільнотою. Разом UEX і Launchpool забезпечують одночасно масштабне відкриття ринку й ретельно відібрані можливості для користувачів, які віддають перевагу усвідомленому дослідженню криптоекосистеми.

Додавання Talus (US) розширює ці можливості, посилюючи роль Bitget у поєднанні передових мереж AI-агентів із глобальною ліквідністю в рамках моделі Universal Exchange.

Для додаткової інформації про Talus (US) відвідайте офіційний ресурс проєкту.

Джерело: Мінфін
