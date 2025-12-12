Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 15:24

«Людиною року» за версією FT став CEO Nvidia Дженсен Хуанг

Видання The Financial Times визнало засновника і гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга «Людиною року». 2025-й став роком тріумфу для Nvidia: компанія досягла пікової капіталізації у $5 трлн, ставши найдорожчою у світі, а статки самого Хуанга перетнули позначку в $160 млрд.

Видання The Financial Times визнало засновника і гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга «Людиною року». 2025-й став роком тріумфу для Nvidia: компанія досягла пікової капіталізації у $5 трлн, ставши найдорожчою у світі, а статки самого Хуанга перетнули позначку в $160 млрд.

Ось головні фактори успіху та виклики, які стоять перед «хрещеним батьком» штучного інтелекту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ось головні фактори успіху та виклики, які стоять перед «хрещеним батьком» штучного інтелекту.

1. Геополітичний еквілібрист: дзвінок Трампу і фактор Китаю

Хуанг продемонстрував унікальну здатність маневрувати між двома наддержавами. У лютому він отримав несподіваний дзвінок від Дональда Трампа, що змінило правила гри.

Результат: За кілька місяців після розмови Nvidia повернула собі дозвіл на продаж просунутих ШІ-чипів до Китаю, попри жорсткий опір американських безпекових відомств.

Дипломатія: Хуанг публічно визнає швидкий технологічний прогрес Китаю (зокрема конкуренцію з боку Huawei), але зберігає дипломатичний баланс, залишаючись ключовою фігурою як для Вашингтона, так і для Пекіна.

2. Економічне ядро: від ігор до ВВП США

Nvidia пройшла шлях від виробника відеокарт для геймерів (заснована 33 роки тому) до головного двигуна глобальної економіки.

Трансформація: Ключовим моментом стало рішення Хуанга перетворити графічні процесори (GPU) на універсальні інструменти для складних обчислень.

Вплив: Сьогодні виторг від продажу ШІ-чипів стимулює масове будівництво дата-центрів, що стало однією з головних складових зростання ВВП США у 2025 році.

3. Монополія та екосистема

Попри успіх, Хуанг визнає, що лідерство компанії є крихким.

Конкуренти: На п'яти наступають китайська Huawei та американські техногіганти (Google, Amazon), які розробляють власні спеціалізовані процесори.

Захисний рів: Головною перевагою Nvidia залишається не лише «залізо», а й програмна екосистема CUDA. Вона стала стандартом для розробників по всьому світу, роблячи перехід на чіпи конкурентів складним і дорогим.

4. Ставка на все: інвестиції в OpenAI

Nvidia не просто продає лопати під час золотої лихоманки, вона фінансує золотошукачів. Хуанг стоїть за одним із найбільших інвестиційних циклів у приватному секторі.

Масштаб: Компанія вкладає мільярди у ШІ-стартапи і планує інвестиції в OpenAI обсягом до $100 млрд.

Критика: Скептики називають це ризикованою схемою (фінансування власних клієнтів для роздування виторгу), але Хуанг відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що такі вкладення необхідні для розвитку індустрії.

5. Стиль управління: «Сім'я» без вихідних

Усередині компанії Дженсена вважають суворим, але ефективним візіонером.

Графік: Він працює без вихідних і не має хобі.

Контроль: Особисто контролює десятки топменеджерів, вимагаючи публічного розбору помилок.

Атмосфера: Називає компанію «родиною», хоча співробітники зізнаються, що інтенсивність роботи часто межує з жорсткістю.

Дженсен Хуанг довів, що ставка на майбутнє, зроблена десятиліття тому, може змінити світ. Тепер його головне завдання — втримати цю вагу на своїх плечах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
