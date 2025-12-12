Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 13:45

Євро готується до нового стрибка через різницю в облікових ставках ЄЦБ та ФРС

Світові валютні трейдери роблять агресивні ставки на подальше зміцнення євро. Причиною став зростаючий розрив у монетарній політиці двох головних центробанків світу: Федеральна резервна система США (ФРС) продовжує знижувати ставки, тоді як Європейський центральний банк (ЄЦБ) демонструє жорсткість. Про це повідомляє Bloomberg 12 грудня.

Світові валютні трейдери роблять агресивні ставки на подальше зміцнення євро.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Опціони вказують на $1,18 вже наступного тижня

Статистика ринку деривативів показує, що трейдери масово скуповують опціони (контракти на купівлю валюти), розраховані на курс $1,18 за євро (зараз курс $1,17). Основна маса цих ставок припадає на 18−19 грудня — дати засідання ЄЦБ.

Це означає, що ринок очікує різкого стрибка курсу європейської валюти одразу після оголошення рішення європейського регулятора.

З початку року курс євро у парі з доларом зріс на 15%.

Битва ставок

Головним драйвером цього ралі є фундаментальна розбіжність:

  • США (ФРС): Цього тижня американський регулятор вже втретє поспіль знизив ставку, що послаблює долар (інвесторам стає менш вигідно тримати кошти в американській валюті через падіння дохідності).
  • Європа (ЄЦБ): Член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель зробила «яструбині» заяви (натяк на жорстку політику), що різко підвищило привабливість євро.

Прогноз: $1,30 у 2026 році

Настрої на ринку настільки оптимістичні, що хедж-фонди активно скуповують як звичайні, так і екзотичні опціони, розраховані на довгострокове зростання євро.

Стратеги Morgan Stanley прогнозують, що навіть якщо ЄЦБ не підвищуватиме ставки наступного року, сама лише пауза у їх зниженні на тлі дій США штовхне курс євро до позначки $1,30 вже у другому кварталі 2026 року.

Що це означає для України

Якщо глобальний прогноз справдиться і євро на світовому ринку подорожчає з поточних $1,16−1,17 до $1,30, це матиме мультиплікативний ефект для гривні.

За умови стабільного курсу гривні до долара (наприклад, 42 грн/$), курс євро в Україні розраховуватиметься так: $1,30 * 42 = 54,6 грн/€. Тобто, навіть якщо НБУ ідеально триматиме долар, євро в українських обмінниках все одно подорожчає до 54−55 гривень суто через світові тенденції. Це означає ще більше подорожчання європейського імпорту (пального, ліків, техніки) у 2026 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
youknow
youknow
12 грудня 2025, 15:06
#
Тваринки вже біжать скуповувати євріки?)) якщо є на що
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
