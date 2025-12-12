Євро готується до нового стрибка через різницю в облікових ставках ЄЦБ та ФРС

Світові валютні трейдери роблять агресивні ставки на подальше зміцнення євро. Причиною став зростаючий розрив у монетарній політиці двох головних центробанків світу: Федеральна резервна система США (ФРС) продовжує знижувати ставки, тоді як Європейський центральний банк (ЄЦБ) демонструє жорсткість. Про це повідомляє Bloomberg 12 грудня.

Опціони вказують на $1,18 вже наступного тижня

Статистика ринку деривативів показує, що трейдери масово скуповують опціони (контракти на купівлю валюти), розраховані на курс $1,18 за євро (зараз курс $1,17). Основна маса цих ставок припадає на 18−19 грудня — дати засідання ЄЦБ.

Це означає, що ринок очікує різкого стрибка курсу європейської валюти одразу після оголошення рішення європейського регулятора.

З початку року курс євро у парі з доларом зріс на 15%.

Битва ставок

Головним драйвером цього ралі є фундаментальна розбіжність:

США (ФРС): Цього тижня американський регулятор вже втретє поспіль знизив ставку, що послаблює долар (інвесторам стає менш вигідно тримати кошти в американській валюті через падіння дохідності).

Європа (ЄЦБ): Член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель зробила «яструбині» заяви (натяк на жорстку політику), що різко підвищило привабливість євро.

Прогноз: $1,30 у 2026 році

Настрої на ринку настільки оптимістичні, що хедж-фонди активно скуповують як звичайні, так і екзотичні опціони, розраховані на довгострокове зростання євро.

Стратеги Morgan Stanley прогнозують, що навіть якщо ЄЦБ не підвищуватиме ставки наступного року, сама лише пауза у їх зниженні на тлі дій США штовхне курс євро до позначки $1,30 вже у другому кварталі 2026 року.

Що це означає для України

Якщо глобальний прогноз справдиться і євро на світовому ринку подорожчає з поточних $1,16−1,17 до $1,30, це матиме мультиплікативний ефект для гривні.

За умови стабільного курсу гривні до долара (наприклад, 42 грн/$), курс євро в Україні розраховуватиметься так: $1,30 * 42 = 54,6 грн/€. Тобто, навіть якщо НБУ ідеально триматиме долар, євро в українських обмінниках все одно подорожчає до 54−55 гривень суто через світові тенденції. Це означає ще більше подорожчання європейського імпорту (пального, ліків, техніки) у 2026 році.

