Audi продала студію, яка створила дизайн Lanos

Німецький автоконцерн Audi Group оголосив про продаж контрольного пакету акцій італійської студії Italdesign, відомої розробкою дизайну для сотень культових автомобілів, включаючи «народний» Daewoo Lanos. Новим власником стала американська IT-компанія UST. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кінець епохи під крилом Audi

Italdesign входила до складу Audi Group (через дочірню компанію Lamborghini) останні 15 років — з 2010 року. Згідно з умовами нової угоди:

UST отримує мажоритарну частку та оперативний контроль.

Lamborghini зберігає за собою міноритарний пакет акцій.

Audi залишається стратегічним партнером і ключовим замовником послуг ательє.

Фінансові деталі угоди сторони вирішили не розголошувати.

Хто такі нові власники?

Компанія UST (раніше UST Global) — це американський технологічний гігант, що спеціалізується на цифровій трансформації, хмарних технологіях та розробці програмного забезпечення.

Мета цього поглинання — об'єднати класичний автомобільний інжиніринг Italdesign із передовими IT-рішеннями UST. Це дозволить створювати сучасні «розумні» автомобілі, де дизайн нерозривно пов'язаний зі штучним інтелектом та софтом.

Спадщина Italdesign

Студія, заснована 57 років тому легендарним Джорджетто Джуджаро, є однією з найвпливовіших в історії автопрому. У її портфоліо понад 300 моделей, серед яких:

Volkswagen Golf I (який задав стандарти для хетчбеків);

DMC DeLorean (зірка трилогії «Назад у майбутнє»);

Daewoo Lanos (автомобіль, що став символом епохи в Україні);

Численні суперкари для Maserati, Lotus, Bugatti та Alfa Romeo.

Ця угода фактично трансформує класичне дизайн-бюро у технологічну компанію, здатну конкурувати в епоху електромобілів та автопілоту.

Вигіднооформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин