Добір коштів у один клік — CreditKasa оновлює сервіс у 2025 році

У 2025 році наша компанія зробила важливий крок у покращенні сервісу та зручності для клієнтів. На ринку МФО , де швидкість і комфорт мають вирішальне значення, ми представили оновлення, яке дозволяє отримувати додаткові гроші online ще простіше. Йдеться про функцію добору коштів до чинного кредиту без повторного оформлення — рішення, яке вже стало популярним серед наших користувачів.

Ми добре розуміємо, що інколи людині потрібно «трошки більше»: щось подорожчало, з’явилася раптова витрата або банально не вистачає до зарплати. Раніше в таких випадках клієнт був вимушений погасити діючий кредит, а потім створювати нову заявку на збільшену суму та чекати погодження. Тепер усе значно зручніше — достатньо відкрити особистий кабінет і скористатися функцією «Взяти ще».

Чому ми запустили це оновлення у 2025 році?

Ми бачимо зростаючий попит на гнучкі фінансові рішення та альтернативи кредитним лімітам на картках. Не у всіх клієнтів є можливість підвищити банківський ліміт або оформлювати позики в різних сервісах. Тому ми створили інструмент, який дає можливість:

швидко добрати потрібну суму до вже оформленої позики без зайвих дій — просто в особистому кабінеті;

отримувати кошти на картку за лічені секунди, саме тоді, коли це потрібно.

Водночас ми наголошуємо, що функція добору доступна не всім клієнтам, а визначається індивідуально системою. Якщо опція все ж таки доступна, у разі бажання скористатися кредитним лімітом в особистому кабінеті клієнту потрібно буде підписати додаткову угоду до основного договору — це стандартна юридична процедура, яка проходить онлайн у кілька кліків.

Як працює добір?

Функція «Взяти ще» — це простий спосіб отримати додаткову суму до активного кредиту без повторного проходження всіх етапів оформлення.

Система автоматично визначає доступний ліміт, а погодження відбувається миттєво. Кілька кліків — і гроші надходять на картку за секунди.

Ключові переваги:

без нових заявок та повторних перевірок;

обираєте суму в межах доступного ліміту;

отримуєте кошти онлайн у будь-який момент доби;

усе працює швидко, прозоро та без зайвих дій.

Ми створили цю функцію для того, щоб клієнти могли управляти своїми фінансами без зайвого клопоту й не витрачали час на повторні оформлення. Це рішення доповнює наш підхід до сервісу: максимум швидкості, мінімум складнощів і повна зручність для користувача.

У 2025 році ми й надалі розвиваємо CreditKasa, роблячи отримання позик максимально простим, а доступ до фінансів — швидким і безперешкодним. Добір коштів — це наступний крок до сервісу, який працює гнучко, зручно та саме в той момент, коли клієнту це потрібно.