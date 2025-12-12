Добір коштів у один клік — CreditKasa оновлює сервіс у 2025 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2025, 9:00

Добір коштів у один клік — CreditKasa оновлює сервіс у 2025 році

У 2025 році наша компанія зробила важливий крок у покращенні сервісу та зручності для клієнтів. На ринку МФО, де швидкість і комфорт мають вирішальне значення, ми представили оновлення, яке дозволяє отримувати додаткові гроші online ще простіше. Йдеться про функцію добору коштів до чинного кредиту без повторного оформлення — рішення, яке вже стало популярним серед наших користувачів.

Ми добре розуміємо, що інколи людині потрібно «трошки більше»: щось подорожчало, з’явилася раптова витрата або банально не вистачає до зарплати. Раніше в таких випадках клієнт був вимушений погасити діючий кредит, а потім створювати нову заявку на збільшену суму та чекати погодження. Тепер усе значно зручніше — достатньо відкрити особистий кабінет і скористатися функцією «Взяти ще».

Чому ми запустили це оновлення у 2025 році?

Ми бачимо зростаючий попит на гнучкі фінансові рішення та альтернативи кредитним лімітам на картках. Не у всіх клієнтів є можливість підвищити банківський ліміт або оформлювати позики в різних сервісах. Тому ми створили інструмент, який дає можливість:

  • швидко добрати потрібну суму до вже оформленої позики без зайвих дій — просто в особистому кабінеті;

  • отримувати кошти на картку за лічені секунди, саме тоді, коли це потрібно.

Водночас ми наголошуємо, що функція добору доступна не всім клієнтам, а визначається індивідуально системою. Якщо опція все ж таки доступна, у разі бажання скористатися кредитним лімітом в особистому кабінеті клієнту потрібно буде підписати додаткову угоду до основного договору — це стандартна юридична процедура, яка проходить онлайн у кілька кліків.

Як працює добір?

Функція «Взяти ще» — це простий спосіб отримати додаткову суму до активного кредиту без повторного проходження всіх етапів оформлення.

Система автоматично визначає доступний ліміт, а погодження відбувається миттєво. Кілька кліків — і гроші надходять на картку за секунди.

Ключові переваги:

  • без нових заявок та повторних перевірок;

  • обираєте суму в межах доступного ліміту;

  • отримуєте кошти онлайн у будь-який момент доби;

  • усе працює швидко, прозоро та без зайвих дій.

Ми створили цю функцію для того, щоб клієнти могли управляти своїми фінансами без зайвого клопоту й не витрачали час на повторні оформлення. Це рішення доповнює наш підхід до сервісу: максимум швидкості, мінімум складнощів і повна зручність для користувача.

У 2025 році ми й надалі розвиваємо CreditKasa, роблячи отримання позик максимально простим, а доступ до фінансів — швидким і безперешкодним. Добір коштів — це наступний крок до сервісу, який працює гнучко, зручно та саме в той момент, коли клієнту це потрібно.

Джерело: CreditKasa
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами