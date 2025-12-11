Роботизовані комплекси: коли техніка здатна замінити людину на фронті

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 грудня 2025, 18:04

Роботизовані комплекси: коли техніка здатна замінити людину на фронті

Війна прискорила формування в Україні власної школи наземних роботизованих комплексів (НРК). Якщо раніше це були поодинокими прототипами, сьогодні це десятки робочих рішень, які проходять бойові випробування та отримують перевірку від підрозділів. Які задачі вони вже здатні виконувати і що зміниться в майбутньому, розповів в колонці для NV CPO та співвласник компанії Air3 °F Ігор Береговенко. «Мінфін» обрав головне.

Війна прискорила формування в Україні власної школи наземних роботизованих комплексів (НРК).

НРК закривають одразу кілька критичних задач: логістику, евакуацію, розмінування. Паралельно зростає сегмент ударних платформ — дистанційно керованих або напівавтономних.

Головне, що змінилося — сам підхід до інженерії. Якщо у 2022 році більшість розробок базувалася на імпровізації, то сьогодні це вже системна робота з повним циклом: проєктування, моделювання, полігонні тести, фідбек від військових і повторна ітерація. Така операційна модель — швидка, адаптивна, з коротким зворотним зв’язком — стала типовою для всієї галузі.

Вже сьогодні українська робототехніка переходить із фази експериментів у фазу доктрини — усвідомленого інженерного підходу, який визначатиме стандарти для галузі. Нижче — три етапи її еволюції та практичні висновки для бізнесу і розробників.

Етапи розвитку НРК

1. Масова логістика та медеваки

Перший і найбільш прагматичний рівень — НРК, які закривають щоденні задачі: перевозять боєприпаси, евакуйовують поранених, доставляють FPV і вантажі. Техніка, яка має просто працювати довго, стабільно і щодня.

2. Роєве управління та напівавтономність

Другий рівень — це скоординовані групи НРК і БПЛА, які працюють як єдина система: один веде розвідку, інший займається логістикою, третій виконує ударні задачі. Щоб таке угрупування працювало без хаосу, потрібні уніфіковані протоколи, одна логіка керування, сумісні інтерфейси та стандартизовані модулі.

3. Інтеграція ШІ

Третій етап — навчити НРК самостійно планувати маршрут: обходити мінні поля та небезпечні ділянки, підлаштовуватися під роботу в умовах РЕБ і реагувати на втрату сигналу. Також — розпізнавати техніку, людей та перешкоди в реальному часі, щоб рухатися без втручання оператора. Але ця фаза можлива лише після напрацювання масової бази простих платформ. ШІ не замінює людину — він лише підтримує ухвалення рішень і знижує ризики. Людина залишається тим, хто визначає цілі та санкціонує застосування вогню.

Інженерні принципи, що мають стати стандартом

Мінімум складних рішень, які неможливо полагодити просто в полі. Якщо система не витримує бруду, холоду, грубого використання або ремонту «кувалдою» — вона не придатна.

Шасі, привід, електрика — прості й уніфіковані. Це знижує собівартість, підвищує ремонтопридатність і забезпечує стабільність постачання.

Управління та зв’язок — модульні. Електроніку й ПЗ можна оновлювати покоління за поколінням без заміни механіки.

Механічний дубль на критичні функції. Там, де може впасти софт або зв’язок, має бути проста механіка, здатна виконати ту ж задачу.

НРК — це про архітектуру війни нового типу

Успіх залежить від дисципліни пріоритетів: спершу — прості, ремонтопридатні платформи; потім — мережеві й роєві можливості; далі — ШІ, коли маса техніки пройде перевірку надійністю.

Україна вже закладає фундамент цієї інженерної доктрини. І країни, що досягли певного рівня суверенітету, вже спостерігають — і мають слідувати — за цим досвідом. Бо саме тут, в українських цехах і на передовій, формується нова логіка війни.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами