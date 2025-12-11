Роботизовані комплекси: коли техніка здатна замінити людину на фронті

Війна прискорила формування в Україні власної школи наземних роботизованих комплексів (НРК). Якщо раніше це були поодинокими прототипами, сьогодні це десятки робочих рішень, які проходять бойові випробування та отримують перевірку від підрозділів. Які задачі вони вже здатні виконувати і що зміниться в майбутньому, розповів в колонці для NV CPO та співвласник компанії Air3 °F Ігор Береговенко. «Мінфін» обрав головне.

НРК закривають одразу кілька критичних задач: логістику, евакуацію, розмінування. Паралельно зростає сегмент ударних платформ — дистанційно керованих або напівавтономних.

Головне, що змінилося — сам підхід до інженерії. Якщо у 2022 році більшість розробок базувалася на імпровізації, то сьогодні це вже системна робота з повним циклом: проєктування, моделювання, полігонні тести, фідбек від військових і повторна ітерація. Така операційна модель — швидка, адаптивна, з коротким зворотним зв’язком — стала типовою для всієї галузі.

Вже сьогодні українська робототехніка переходить із фази експериментів у фазу доктрини — усвідомленого інженерного підходу, який визначатиме стандарти для галузі. Нижче — три етапи її еволюції та практичні висновки для бізнесу і розробників.

Етапи розвитку НРК

1. Масова логістика та медеваки

Перший і найбільш прагматичний рівень — НРК, які закривають щоденні задачі: перевозять боєприпаси, евакуйовують поранених, доставляють FPV і вантажі. Техніка, яка має просто працювати довго, стабільно і щодня.

2. Роєве управління та напівавтономність

Другий рівень — це скоординовані групи НРК і БПЛА, які працюють як єдина система: один веде розвідку, інший займається логістикою, третій виконує ударні задачі. Щоб таке угрупування працювало без хаосу, потрібні уніфіковані протоколи, одна логіка керування, сумісні інтерфейси та стандартизовані модулі.

3. Інтеграція ШІ

Третій етап — навчити НРК самостійно планувати маршрут: обходити мінні поля та небезпечні ділянки, підлаштовуватися під роботу в умовах РЕБ і реагувати на втрату сигналу. Також — розпізнавати техніку, людей та перешкоди в реальному часі, щоб рухатися без втручання оператора. Але ця фаза можлива лише після напрацювання масової бази простих платформ. ШІ не замінює людину — він лише підтримує ухвалення рішень і знижує ризики. Людина залишається тим, хто визначає цілі та санкціонує застосування вогню.

Інженерні принципи, що мають стати стандартом

Мінімум складних рішень, які неможливо полагодити просто в полі. Якщо система не витримує бруду, холоду, грубого використання або ремонту «кувалдою» — вона не придатна.

Шасі, привід, електрика — прості й уніфіковані. Це знижує собівартість, підвищує ремонтопридатність і забезпечує стабільність постачання.

Управління та зв’язок — модульні. Електроніку й ПЗ можна оновлювати покоління за поколінням без заміни механіки.

Механічний дубль на критичні функції. Там, де може впасти софт або зв’язок, має бути проста механіка, здатна виконати ту ж задачу.

НРК — це про архітектуру війни нового типу

Успіх залежить від дисципліни пріоритетів: спершу — прості, ремонтопридатні платформи; потім — мережеві й роєві можливості; далі — ШІ, коли маса техніки пройде перевірку надійністю.

Україна вже закладає фундамент цієї інженерної доктрини. І країни, що досягли певного рівня суверенітету, вже спостерігають — і мають слідувати — за цим досвідом. Бо саме тут, в українських цехах і на передовій, формується нова логіка війни.