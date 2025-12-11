До закриття міжбанку в четвер, 11 грудня, курс долара знизився на 25 копійок у купівлі та на 24 копійки у продажу, євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
11 грудня 2025, 17:34
Долар різко подешевшав на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 11 грудня
|
Закриття 11 грудня
|
Зміни
|
42,40/42,43
|
42,15/42,19
|
25/24
|
49,59/49,60
|
49,48/49,51
|
11/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,54 грн. Євро купують за 49,20 грн, а продають за 49,75 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,40−42,44, євро — 49,50−49,68 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1