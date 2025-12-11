НАБУ та Фінмон почнуть обмінюватись шифровками

Держфінмоніторинг і НАБУ впровадили електронний, шифрований обмін інформацією. Те, що не вдавалося зрушити понад вісім років, нарешті запрацювало. Про це написав Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

За словами Проніна, сучасні технології інколи приходять трохи пізніше, ніж хотілося б, але головне, що приходять.

«Спільні зусилля ІТ-фахівців обох відомств дозволили оперативно налаштувати систему, провести необхідні випробування та забезпечити її стабільну роботу. Перший матеріал уже передано в новому форматі. Це важливий крок до більш швидкої, ефективної та захищеної взаємодії між органами, відповідальними за боротьбу з корупцією та фінансовими злочинами», — написав він.