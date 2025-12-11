Масштабне біткоїн-пробудження: Дві фізичні монети розблокували $179 млн після 13 років «сплячки»

У п'ятницю, 5 грудня, були активовані дві фізичні монети Casascius, кожна з яких містила 1 000 біткоїнів. Це призвело до розблокування активів на суму понад $179 мільйонів, які залишалися недоторканими протягом більш ніж 13 років. Про це повідомляє CryptoRank.io.

За даними ончейн-аналізу, одна з монет була створена в жовтні 2012 року, коли біткоїн коштував $11,69. Інша — у грудні 2011-го, коли BTC торгувався лише по $3,88. Відтоді її теоретичне зростання становить приблизно 2,3 млн відсотків.

Історична цінність фізичних монет

Фізичні монети Casascius вироблялися між 2011 і 2013 роками підприємцем із Юти, США, Майком Колдвеллом як фізичні аналоги біткоїна. Кожна монета або злиток містила папірець із приватним ключем, який був прихований під захисною голограмою.

Згідно з записами, було виготовлено лише 16 злитків по 1 000 BTC і 6 монет по 1 000 BTC, що робить ці предмети надзвичайно рідкісними та історично важливими.

Колдвелл припинив виробництво після того, як FinCEN (Мережа боротьби з фінансовими злочинами США) поставила під сумнів, чи не кваліфікується його бізнес як сфера неліцензованих грошових переказів.

Як працювали монети

Механізм був простий: якщо зняти голограму та отримати приватний ключ, можна було забрати всі біткоїни, що зберігалися під нею. Але після того як стікер знімали й ключ використовували, монета повністю втрачала свою колекційну цінність.

Інвестори уважно стежать за цими подіями, адже дві монети по 1 000 BTC кожна — це величезний обсяг активів, особливо на тлі поточних високих цін.

Експерти попереджають, що активація приватного ключа — це лише перший крок, а подальші дії залежать від власника: хтось продасть, а хтось перемістить кошти в холодне сховище.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $90 000. За добу актив знизився на 2,17%, за тиждень — на 2,82%.