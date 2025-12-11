Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 12:23

Обсяг торгів на криптобіржах впав на 28%, Sei інтегрує криптогаманець у смартфони Xiaomi: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Объем торгов на криптобиржах упал на 28%, Sei интегрирует криптокошелек в смартфоны Xiaomi
Фото: pixabay.com

Активність знижується: Обсяг торгів на криптобіржах у листопаді впав на 28%

Листопад 2025 року ознаменувався помітним спадом торгової активності на світових криптовалютних біржах. За даними аналітичної компанії WuBlockchain, сукупний обсяг спотової торгівлі на платформах скоротився на 28% порівняно з жовтнем.

Більшість великих бірж зафіксували зниження активності, проте деякі показали стійкість:

  • Єдиний приріст: Збільшення обсягу торгів зафіксувала лише біржа Bitfinex (+17%).
  • Найменше падіння:Coinbase (-8%) та KuCoin (-17%).
  • Найбільше падіння:Bitget (-62%), Gate (-44%) та MEXC (-34%).

Обсяги торгівлі деривативами також просіли — на 16% у місячному вимірі. При цьому:

  • Виняток: Попри загальний спад, біржа MEXC наростила обсяг контрактів на 67%.
  • Стійкі: KuCoin та HTX обмежилися зниженням на 15%.
  • Найгірші показники: Bitget (-49%),Bybit (-29%) та Gate (-28%).

Загальний вебтрафік на основних криптобіржах у листопаді також зменшився на 11%.

  • Лідери зростання трафіку/стійкості:BitMart (+14%),Kraken (-1%) та Bitfinex (-5%).
  • Аутсайдери:Crypto.com (-26%), Gate (-23%) та KuCoin (-18%).

Щодо українських користувачів, за наявними даними, найбільша частка трафіку з України припадає на біржу Bybit — близько 7% від її загального показника. На інших великих криптобіржах помітної присутності українських користувачів не зафіксовано, повідомляє Incrypted.

Бутан запускає забезпечений золотом токен TER на базі Solana

Королівство Бутан представило новий цифровий токен TER, який повністю забезпечений фізичним золотом. Емісію активу здійснює спеціальний адміністративний регіон Gelephu Mindfulness City, орієнтований на залучення іноземних інвестицій. Про це повідомляє CoinDesk.

Токен TER функціонує на блокчейні Solana. Зберігання фізичних золотих активів та обслуговування клієнтів забезпечує DK Bank — перший у країні ліцензований цифровий банк.

TER підтриманий державою і позиціонується як «цифровий аналог» золота, що забезпечує прозорість володіння завдяки технології блокчейн.

На початковому етапі інвестори можуть придбати токени TER напряму через DK Bank. За словами журналістів, такий підхід пропонує знайомий формат купівлі традиційного активу (золота), але вже в зручній цифровій формі.

Реалізація цього проєкту є частиною широкої національної блокчейн-стратегії Бутану. Gelephu Mindfulness City активно формує інноваційну екосистему країни та використовує цифрові активи як елемент своїх фінансових резервів.

Sei та Xiaomi об'єднуються: Криптогаманець та Web3-пошук з'являться на мільйонах смартфонів

Команда блокчейну Sei оголосила про стратегічне партнерство з технологічним гігантом Xiaomi. У рамках цієї співпраці нові моделі смартфонів Xiaomi, що продаватимуться за межами материкового Китаю та США, отримають попередньо встановлений криптогаманець та застосунок для пошуку криптовалют.

Інтеграція орієнтована на ринки з активним зростанням використання цифрових активів, включаючи Європу, Латинську Америку, Південно-Східну Азію та Африку.

Цей проєкт є частиною нової програми Sei вартістю $5 млн, спрямованої на розвиток мобільних Web3-застосунків та прискорення впровадження блокчейну в споживчі пристрої.

  • Автентифікація: Реєстрація у застосунку відбуватиметься через облікові записи Google та Xiaomi.
  • Безпека: Програмне забезпечення матиме вбудовану технологію MPC (Multi-Party Computation) для надійного захисту ключів, а також забезпечить доступ до децентралізованих сервісів і однорангових переказів.

Партнери планують вивчити можливість запуску стейблкоїн-платежів в екосистемі Xiaomi. Розглядається впровадження розрахунків у USDC та інших активах на базі Sei при купівлі смартфонів, побутової електроніки та інших товарів компанії.

Перші пілотні регіони — Гонконг та ЄС, запуск очікується вже у другому кварталі 2026 року.

Партнерство надає Sei прямий доступ до величезної користувацької бази Xiaomi, яка займає близько 13% світового ринку смартфонів і продала 168 млн пристроїв у 2024 році.

Розробники Sei зазначають, що попередньо встановлений застосунок та просування через рекламні канали Xiaomi мають забезпечити блокчейну вихід на аудиторію, яка раніше не була пов’язана з криптовалютами.

У Sei вважають, що висока пропускна спроможність їхньої мережі (час фіналізації менше ніж 400 мс) дозволяє адаптувати інфраструктуру під масові споживчі сценарії. Компанія розраховує, що інтеграція в пристрої Xiaomi стане одним із найбільших прикладів впровадження Web3 у традиційну електронну екосистему.

Корпоративний сектор накопичує біткоїни: Обсяг резервів компаній перевищив 1 млн BTC

Публічні та приватні компанії демонструють безпрецедентний інтерес до біткоїна, значно нарощуючи свої резерви. За даними аналітичної компанії Glassnode, з січня 2023 року корпоративні біткоїн-запаси зросли на 448%.

Загальний обсяг монет на балансах компаній збільшився з 197 000 BTC до 1,08 млн BTC.

Аналітики називають корпоративний сектор однією з ключових опор попиту на цифрове золото. Значне збільшення резервів на балансах компаній призводить до ефективного скорочення ринкової пропозиції активу, що позитивно впливає на його вартість.

Зростання інституційного попиту підтверджується і статистикою біржових фондів (ETF):

  • Біткоїн-ETF: 9 грудня чистий приплив коштів у спотові біткоїн-ETF склав $151,74 млн. Лідером за притоком став фонд FBTC від Fidelity з показником $198,85 млн.
  • Ethereum-ETF: Позитивна динаміка спостерігається і в секторі альткоїнів: спотові Ethereum-ETF залучили $177,64 млн. Найбільший обсяг коштів інвестори спрямували у фонд FETH від Fidelity — $51,47 млн.
  • Solana-ETF: Продукти на базі Solana також зафіксували чистий приплив у розмірі $16,54 млн, найкращий результат показав інструмент від Bitwise (BSOL) — $7,78 млн.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
