Курс валют у четвер: Долар в банках підскочив на 15 копійок, євро на 20 копійок

У четвер, 11 грудня, на готівковому ринку середній курс долара додав 9 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 12 копійок у купівлі та 18 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,59 грн. Євро купують за 49,05 грн, а продають за 49,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,35−42,45, євро — 49,48−49,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,40−42,43 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,59−49,60 грн/євро.

