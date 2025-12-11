Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 12:01

Новий депозитний орієнтир: ставки зросли до 18% річних

У грудні ставки за гривневими вкладами з урахуванням акційних бонусів вже зросли до 18% річних. Про це повідомив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

У грудні ставки за гривневими вкладами з урахуванням акційних бонусів вже зросли до 18% річних.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ставки зростають

За словами банкіра, таке збільшення дохідності депозитів враховує вітальні бонуси для нових вкладників, які складають до 1,5 в.п. до базових ставок. Як і раніше, головний акцент банки роблять на розвитку ультракоротких вкладів — від 3 місяців до 9 місяців, а також на вкладах терміном 1 рік.

«У святковий сезон цілком зрозумілі „заохочувальні“ акції, які дають змогу потенційним вкладникам розраховувати на вищу дохідність, ніж зазвичай. Тобто у грудні вкладникам варто очікувати на подібні святкові пропозиції від банків», — пояснив експерт.

Він зауважує, що ринкова кон’юнктура залучення коштів громадян впродовж дев’яти місяців залишається сприятливою. Один з ключових факторів — рівень дохідності за вкладами, який майже повністю перекриває прогнозовану інфляцію.

«Спираючись на прогнози Нацбанку та уряду, до кінця року інфляція у річному вимірі не перевищить 10%. Водночас на 2026 рік прогнозується інфляція на рівні 9,7% із перспективою подальшого зниження. Тобто, якщо економічні обставини будуть сприятливими, то, розмістивши кошти на термін 6−9 міс., а також на 1 рік, клієнт не лише збереже їхню купівельну здатність, а й отримає пасивний прибуток на рівні 3−4%», — підкреслив Замотаєв.

Ще одним фактором, який найближчим часом стимулюватиме вкладників, він називає відносну стабільність на валютному ринку.

За словами експерта, навіть якщо упродовж наступного року офіційний курс долара опиниться в діапазоні 45−46 грн (саме такий показник закладений у державному бюджеті на 2026 рік), то у відсотковому вимірі подорожчання американської валюти порівняно з курсом на початок грудня 2025 року складе в середньому 6−8%.

«Поки триває війна, скоріше за все діятиме режим „керованої гнучкості“, який фактично убезпечує валютний ринок від потрясінь. Очевидно, що Нацбанк має вдосталь важелів для втримання „стрункості“ ринку та забезпечення стійкості української валюти. Тому всі побоювання про „долю“ гривні наразі більш гіпотетичні. Водночас наступного року курсові орієнтири навряд чи перевищать 46 грн за долар», — вважає банкір.

За прогнозом Дмитра Замотаєва, найвищі ставки за гривневими вкладами — до 18% річних — збережуться до середини-кінця січня 2026 року, коли завершаться акційні періоди у більшості банків. Тож найближчі 1−1,5 місяця можуть стати найсприятливішим часом для розміщення коштів.

«Чесний», класичний депозит зазвичай не передбачає можливості поповнення чи дострокового зняття. Саме за такими вкладами пропонують найвищі ставки — базові плюс бонусні. І щоб не втратити прибуток, варто враховувати цю особливість під час ухвалення рішення", — радить фахівець.

Водночас він рекомендує громадянам у першу чергу орієнтуватися на власні фінансові плани, а також уважно оцінювати додаткові умови кожної депозитної програми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
