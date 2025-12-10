Тепер Porsche і Lamborghini в Європі можна купити за криптовалюту

Французький фінтех-стартап Lyzi, створений на базі блокчейну Tezos, розширює свою присутність у Європі, дозволивши покупку автомобілів за криптовалюту у Porsche Centre Montpellier та Lamborghini Bordeaux — одних із перших дилерських центрів класу люкс у Європі, які приймають цифрові активи для оплати авто. Про це повідомляє Finbold.

Криптовалюта у сегменті люксових авто

Porsche Centre Montpellier та Lamborghini Bordeaux стали першими у своїх мережах, що приймають криптовалюту через Lyzi. Клієнти можуть оплатити авто біткоїнами (BTC), Tezos (XTZ), стейблкоїнами (EURC, USDC) та більш ніж 80 іншими криптовалютами.

Зазначається, що дилери отримують миттєвий перерахунок у євро без ризику волатильності криптовалют, а покупці можуть оплачувати автомобілі безпосередньо зі своїх криптогаманців.

Криптопожертви разом з Doctors of the World

Lyzi, яка у квітні 2025 року залучила 1,3 млн євро для прискорення впровадження криптовалют, також розширює свою технологію на гуманітарний сектор через партнерство з Doctors of the World (Médecins du Monde).

Компанія хоче дозволити робити пожертви в криптовалюті на підтримку понад 400 програм у більш ніж 80 країнах. Це дає змогу донорам у всьому світі надавати цифрові активи для гуманітарних проєктів організації.

Зростання присутності в Європі

Lyzi, створений на базі блокчейну Tezos, зараз підключений до понад 1 млн платіжних терміналів у Європі. Після посівного раунду, який очолили Крістофер Грільо де Фонтенс, NYX Venture Singapore та Жан-Люк Бернар, у компанії з'явилися нові партнери, серед яких Smeg, Société des Bains de Mer de Monaco та S.T. Dupont.

Lyzi планує подальше міжнародне розширення у 2026 році, щоб зробити криптовалютні платежі доступними та зручними як для споживачів, так і для установ.