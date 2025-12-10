«Атаки гайковим ключем» стають частішими: Криптотрейдери підсилюють особисту безпеку

Зі зростанням цін на біткоїн та інші криптовалюти, у світі значно почастішали так звані «атаки гайковим ключем» (wrench attacks) — викрадення, побиття і навіть ампутації пальців, які використовуються для примусу жертв віддати свої криптоактиви. Про це повідомляє Bloomberg.

Яскраве демонстрування багатства у криптоспільноті (публікація скриншотів прибутків, фото дорогих авто та годинників у Telegram, Discord та Reddit) привертає увагу злочинців, які використовують ці «зачіпки» для встановлення справжніх імен і адрес анонімних трейдерів.

Статистика нападів та гучні випадки

За даними бази даних Джеймсона Лоппа, співзасновника компанії Casa, цього року у світі було задокументовано близько 60 таких нападів, що призвело до втрат на десятки мільйонів доларів. Це значно більше, ніж близько 40 випадків у 2024 році.

Нью-Йорк: У травні в Мангеттені заарештували двох чоловіків за викрадення італійського криптотрейдера.

Париж: Донька крипто-СЕО ледь уникла викрадення, коли озброєні чоловіки намагалися затягнути її у фургон.

Сан-Франциско: Минулого місяця озброєний зловмисник під виглядом кур'єра проник у будинок жертви та викрав криптовалюту на $11 мільйонів.

Арі Редборд з TRM Labs зазначає, що фактична кількість випадків насильницьких крадіжок криптовалюти занижується, оскільки жертви часто бояться звертатися до правоохоронних органів.

Попит на безпеку

У відповідь на цю загрозу трейдери почали масово звертатися до приватних охоронних компаній для мінімізації своєї присутності в інтернеті та видалення особистої інформації.

Чарльз Фінфрок, засновник приватної розвідувальної компанії Vigilance та ветеран ЦРУ, зауважив, що багато криптотрейдерів, які раніше хизувалися своїм багатством, тепер просять допомоги.

Служби безпеки, такі як Vigilance, BlackCloak та Solace Global, фіксують значний приплив клієнтів. Компанія DeleteMe, яка допомагає видаляти особисту інформацію з інтернету, за останній рік зафіксувала потроєння кількості користувачів з криптокомпаній.

Нові цілі злочинців

Дослідження показують, що зростання фізичних нападів корелює не лише з ростом ціни біткоїна, а й з його ширшим розповсюдженням. Багато жертв, за даними Марілін Ордекіан, яка писала про це явище, були не мільйонерами, а людьми з «заощадженнями середнього класу» (мали тисячі або десятки тисяч доларів на крипторахунках).

Solace Global прогнозує, що наступного року злочинці все частіше націлюватимуться на осіб із «меншими, але все ще значними заощадженнями», оскільки великі інвестори вже вжили посилених заходів безпеки.

Унікальна вразливість криптохолдерів

На відміну від традиційних інвесторів, криптохолдери часто мають менше інституційних захистів:

Більше половини трейдерів практикують «самостійне зберігання», що означає, що вони самі контролюють приватні ключі.

Відносна анонімність блокчейну ускладнює повернення викрадених коштів.

Фінфрок пояснює, що коли нападник змушує людину під загрозою переказати гроші, банк у деяких випадках може бути зобов’язаний компенсувати втрати.

«Але з криптовалютою я сам контролюю весь механізм передачі — і саме це є головною відмінністю, що робить ситуацію набагато небезпечнішою», — зазначає він.

Приклади захисту

Для посилення захисту інвестори впроваджують:

Мультипідписні гаманці (multi-signature): Для авторизації транзакції потрібні два або більше ключів, які зберігаються у різних місцях або навіть у різних людей.

Таймлоки (timelocks): Затримка переказу коштів на кілька днів після ініціації.

Співзасновник Ledger Ерік Ларшевек, виробника апаратних криптогаманців, мав такі заходи захисту, коли отримав відео, на якому був відрубаний палець його колеги Девіда Балланда, викраденого разом із дружиною. Цифрова безпека дала йому час. Хоча не весь викуп було сплачено, майже всі переказані кошти вдалося відстежити, заморозити та конфіскувати. Балланд та його дружина були врятовані.

З того часу Ларшевек став більш обережним: він заборонив членам сім'ї публікувати відео у TikTok або робити Instagram Stories, які можуть розкрити місцеперебування у реальному часі.

«Атаки гайковим ключем» чітко довели, що фізична безпека неможлива без цифрової безпеки.