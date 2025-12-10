Курси долара та євро зросли у середу, 10 грудня, під час міжбанківських торгів. Про це свідчать дані «Мінфіну».
10 грудня 2025, 17:33
Курс валют: гривня впала на міжбанку у середу у парах з доларом та євро
|
Відкриття 10 грудня
|
Закриття 10 грудня
|
Зміни
|
42,22/42,25
|
42,40/42,43
|
18/18
|
49,17/49,19
|
49,37/49,39
|
20/20
Офіційний курс: долар — 42,28 грн, євро — 49,22грн.
Середній курс у банках: 42,01−42,44 грн/долар, 48,90−49,45 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,35−42,45, євро — 49,36−49,52 грн.
Джерело: Мінфін
