10 грудня 2025, 18:20

Bitunix інтегрує Fireblocks і Elliptic, підвищуючи безпеку до інституційного рівня

Біржа Bitunix оголосила про нові партнерства з Fireblocks — світовим лідером у галузі безпеки цифрових активів, та Elliptic — провідною платформою блокчейн-моніторингу ризиків. В рамках цих співпраць найшвидше зростаюча криптобіржа інтегрує інституційну кастодіальну інфраструктуру Fireblocks і передові інструменти комплаєнсу Elliptic — велике оновлення, яке зміцнює довгострокове прагнення Bitunix до створення безпечної, прозорої та готової для інституціоналів екосистеми.

Біржа Bitunix оголосила про нові партнерства з Fireblocks — світовим лідером у галузі безпеки цифрових активів, та Elliptic — провідною платформою блокчейн-моніторингу ризиків.

Fireblocks користується довірою банків, що управляють активами, фінтех-компаній і провідних криптобірж по всьому світу завдяки визнаним стандартам безпеки, надійній інфраструктурі та технології MPC. Цей крок ставить Bitunix в ряд найбільш авторитетних компаній у сфері управління цифровими активами.

Посилений захист коштів користувачів завдяки мультипарній кастодії

В основі партнерства з Fireblocks лежить впровадження кастодіального рішення на базі Multi-Party Computation (MPC), яке замінює традиційну модель з єдиним приватним ключем.

Така технологія розділяє ключовий матеріал між декількома захищеними компонентами, що значно ускладнює несанкціонований доступ. Fireblocks також надає:

  • Процеси схвалення на основі політик для запобігання неавторизованих транзакцій
  • Безпечну інфраструктуру переказів, яка використовується провідними фінансовими інститутами
  • Операційні інструменти для ефективного та безпечного управління активами

Ці поліпшення забезпечують набагато вищий захист користувачів Bitunix і одночасно дозволяють біржі ще краще задовольняти потреби інституційних і заможних клієнтів.

Страхове покриття $42,5 млн як додатковий рівень захисту користувачів

В рамках співпраці з Fireblocks Bitunix тепер також отримує загальне страхове покриття в розмірі $42,5 млн, включаючи страхування від злочинів, пов'язаних з цифровими активами, і додаткові заходи захисту від операційних ризиків. Це розширене покриття підсилює довіру користувачів і додає ще один захисний рівень від рідкісних, але серйозних інцидентів.

Партнерство з Elliptic посилює боротьбу Bitunix з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму

Біржа Bitunix також зміцнює свої комплаєнс-процеси за допомогою Elliptic KYT (Know Your Transaction) — платформи моніторингу блокчейну, яка широко використовується банками, великими біржами, фінтех-компаніями та регуляторами.

Elliptic KYT дозволяє Bitunix відстежувати ончейн-активність в режимі реального часу і виявляти операції підвищеного ризику, включаючи кошти, пов'язані з даркнет-ринками, вкраденими активами, шахрайськими потоками, високоризиковими контрагентами і санкціонованими адресами.

Інтеграція цієї технології підвищує рівень KYC, AML і CTF-контролю на платформі, посилюючи довіру інституційних клієнтів і регуляторів. Разом Fireblocks і Elliptic формують подвійний захисний контур, значно зміцнюючи безпеку і комплаєнс інфраструктури Bitunix.

Створення більш безпечної та масштабованої біржі майбутнього

Незважаючи на зниження загальних збитків, тільки у вересні 2025 року централізовані біржі зазнали втрат на 182 мільйони доларів, що стало більш серйозним ударом у третьому кварталі в порівнянні з децентралізованими платформами, згідно зі звітами. Тому ці партнерства є важливою віхою в дорожній карті безпеки Bitunix.

Інтеграція Fireblocks і Elliptic — це великий крок у стратегії безпеки та прозорості Bitunix. Вона надасть усім користувачам, включаючи роздрібних та інституційних, захисний фундамент, що включає безпечне зберігання активів, моніторинг AML в режимі реального часу та механізми контролю ризиків.

«В рамках цього оновлення безпеки ми співпрацювали з низкою провайдерів, але партнерство з Fireblocks і Elliptic знову підтверджує наш головний пріоритет — захист користувачів. Ми хочемо, щоб користувачі відчували себе на 100% в безпеці при використанні нашої біржі», — заявив Стівен Гу, директор з безпеки Bitunix.

Крім цього, у Bitunix є й інші партнерства в сфері захисту активів — біржа працює з надійними кастодіальними провайдерами, такими як Cobo Custody, і регулярно проходить аудити через Hacken і Salus. Крім того, біржа підтримує додаткове страхування на 5 мільйонів доларів від Nemean Services для захисту від непередбачених інцидентів.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна криптовалютна деривативна біржа, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах. Компанія прагне забезпечити прозоре, відповідне вимогам регуляторів і безпечне торговельне середовище для всіх користувачів. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC, що гарантує високий рівень безпеки та відповідності нормам.

З такими глобальними стандартами захисту, як Proof of Reserves (PoR) і фонд Bitunix Care Fund, біржа приділяє особливу увагу довірі користувачів і безпеці їхніх коштів. Торгова система K-Line Ultra забезпечує плавний і зручний досвід торгівлі як для початківців трейдерів, так і для професіоналів, а кредитне плече до 125x і глибока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.

Джерело: Мінфін
