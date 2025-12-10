Bitunix інтегрує Fireblocks і Elliptic, підвищуючи безпеку до інституційного рівня

Біржа Bitunix оголосила про нові партнерства з Fireblocks — світовим лідером у галузі безпеки цифрових активів, та Elliptic — провідною платформою блокчейн-моніторингу ризиків. В рамках цих співпраць найшвидше зростаюча криптобіржа інтегрує інституційну кастодіальну інфраструктуру Fireblocks і передові інструменти комплаєнсу Elliptic — велике оновлення, яке зміцнює довгострокове прагнення Bitunix до створення безпечної, прозорої та готової для інституціоналів екосистеми.

Fireblocks користується довірою банків, що управляють активами, фінтех-компаній і провідних криптобірж по всьому світу завдяки визнаним стандартам безпеки, надійній інфраструктурі та технології MPC. Цей крок ставить Bitunix в ряд найбільш авторитетних компаній у сфері управління цифровими активами.

Посилений захист коштів користувачів завдяки мультипарній кастодії

В основі партнерства з Fireblocks лежить впровадження кастодіального рішення на базі Multi-Party Computation (MPC), яке замінює традиційну модель з єдиним приватним ключем.

Така технологія розділяє ключовий матеріал між декількома захищеними компонентами, що значно ускладнює несанкціонований доступ. Fireblocks також надає:

Процеси схвалення на основі політик для запобігання неавторизованих транзакцій

для запобігання неавторизованих транзакцій Безпечну інфраструктуру переказів, яка використовується провідними фінансовими інститутами

яка використовується провідними фінансовими інститутами Операційні інструменти для ефективного та безпечного управління активами

Ці поліпшення забезпечують набагато вищий захист користувачів Bitunix і одночасно дозволяють біржі ще краще задовольняти потреби інституційних і заможних клієнтів.

Страхове покриття $42,5 млн як додатковий рівень захисту користувачів

В рамках співпраці з Fireblocks Bitunix тепер також отримує загальне страхове покриття в розмірі $42,5 млн, включаючи страхування від злочинів, пов'язаних з цифровими активами, і додаткові заходи захисту від операційних ризиків. Це розширене покриття підсилює довіру користувачів і додає ще один захисний рівень від рідкісних, але серйозних інцидентів.

Партнерство з Elliptic посилює боротьбу Bitunix з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму

Біржа Bitunix також зміцнює свої комплаєнс-процеси за допомогою Elliptic KYT (Know Your Transaction) — платформи моніторингу блокчейну, яка широко використовується банками, великими біржами, фінтех-компаніями та регуляторами.

Elliptic KYT дозволяє Bitunix відстежувати ончейн-активність в режимі реального часу і виявляти операції підвищеного ризику, включаючи кошти, пов'язані з даркнет-ринками, вкраденими активами, шахрайськими потоками, високоризиковими контрагентами і санкціонованими адресами.

Інтеграція цієї технології підвищує рівень KYC, AML і CTF-контролю на платформі, посилюючи довіру інституційних клієнтів і регуляторів. Разом Fireblocks і Elliptic формують подвійний захисний контур, значно зміцнюючи безпеку і комплаєнс інфраструктури Bitunix.

Створення більш безпечної та масштабованої біржі майбутнього

Незважаючи на зниження загальних збитків, тільки у вересні 2025 року централізовані біржі зазнали втрат на 182 мільйони доларів, що стало більш серйозним ударом у третьому кварталі в порівнянні з децентралізованими платформами, згідно зі звітами. Тому ці партнерства є важливою віхою в дорожній карті безпеки Bitunix.

Інтеграція Fireblocks і Elliptic — це великий крок у стратегії безпеки та прозорості Bitunix. Вона надасть усім користувачам, включаючи роздрібних та інституційних, захисний фундамент, що включає безпечне зберігання активів, моніторинг AML в режимі реального часу та механізми контролю ризиків.

«В рамках цього оновлення безпеки ми співпрацювали з низкою провайдерів, але партнерство з Fireblocks і Elliptic знову підтверджує наш головний пріоритет — захист користувачів. Ми хочемо, щоб користувачі відчували себе на 100% в безпеці при використанні нашої біржі», — заявив Стівен Гу, директор з безпеки Bitunix.

Крім цього, у Bitunix є й інші партнерства в сфері захисту активів — біржа працює з надійними кастодіальними провайдерами, такими як Cobo Custody, і регулярно проходить аудити через Hacken і Salus. Крім того, біржа підтримує додаткове страхування на 5 мільйонів доларів від Nemean Services для захисту від непередбачених інцидентів.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна криптовалютна деривативна біржа, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах. Компанія прагне забезпечити прозоре, відповідне вимогам регуляторів і безпечне торговельне середовище для всіх користувачів. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC, що гарантує високий рівень безпеки та відповідності нормам.

З такими глобальними стандартами захисту, як Proof of Reserves (PoR) і фонд Bitunix Care Fund, біржа приділяє особливу увагу довірі користувачів і безпеці їхніх коштів. Торгова система K-Line Ultra забезпечує плавний і зручний досвід торгівлі як для початківців трейдерів, так і для професіоналів, а кредитне плече до 125x і глибока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.