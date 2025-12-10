Енергетична автономність новобудов: Лише 10% нових проєктів в Україні підключать до центрального опалення

Лише десята частина нових житлових проєктів, розпочатих в Україні протягом 2024−2025 років, передбачає підключення до централізованого опалення. Про це свідчать дані ЛУН, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Із загальної кількості 419 розпочатих проєктів лише 42 планують використовувати центральне опалення.

Девелопери активно пропонують майбутнім мешканцям рішення для енергетичної автономності. Найпоширеніші варіанти опалення по країні:

Індивідуальне опалення у квартирі: Лідирує з 293 проєктами.

Автономне опалення у будинку: Передбачено у 63 проєктах.

Також є комбіновані рішення (8 проєктів) та 14 проєктів, щодо яких рішення не було повідомлене.

Регіональні особливості опалення

Існують значні регіональні відмінності у виборі систем опалення:

Київ: Відносно більша частка центрального опалення: 5 із 23 розпочатих проєктів анонсують підключення до нього. Автономне опалення у будинку заплановано у 9 проєктах, індивідуальне — у 7.

Київська область: Лідером є індивідуальне опалення — його пропонують 29 із 43 проєктів. Централізоване опалення передбачено лише у 7 проєктах, автономне — у 5.

Львівська область: Тут тренд на автономність виражений найбільш чітко. Зі 115 розпочатих проєктів індивідуальне опалення передбачено 98-ма. Централізоване опалення заплановано лише в одному проєкті.

Івано-Франківська область: Централізоване опалення передбачено лише у 2 із 43 проєктів. Лідирує індивідуальне опалення (25 ЖК), за ним йде автономне (14 будинків).