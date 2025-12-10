Енергетична автономність новобудов: Лише 10% нових проєктів в Україні підключать до центрального опалення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 грудня 2025, 17:12

Енергетична автономність новобудов: Лише 10% нових проєктів в Україні підключать до центрального опалення

Лише десята частина нових житлових проєктів, розпочатих в Україні протягом 2024−2025 років, передбачає підключення до централізованого опалення. Про це свідчать дані ЛУН, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Лише десята частина нових житлових проєктів, розпочатих в Україні протягом 2024−2025 років, передбачає підключення до централізованого опалення.
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Із загальної кількості 419 розпочатих проєктів лише 42 планують використовувати центральне опалення.

Девелопери активно пропонують майбутнім мешканцям рішення для енергетичної автономності. Найпоширеніші варіанти опалення по країні:

  • Індивідуальне опалення у квартирі: Лідирує з 293 проєктами.
  • Автономне опалення у будинку: Передбачено у 63 проєктах.

Також є комбіновані рішення (8 проєктів) та 14 проєктів, щодо яких рішення не було повідомлене.

Регіональні особливості опалення

Існують значні регіональні відмінності у виборі систем опалення:

Київ: Відносно більша частка центрального опалення: 5 із 23 розпочатих проєктів анонсують підключення до нього. Автономне опалення у будинку заплановано у 9 проєктах, індивідуальне — у 7.

Київська область: Лідером є індивідуальне опалення — його пропонують 29 із 43 проєктів. Централізоване опалення передбачено лише у 7 проєктах, автономне — у 5.

Львівська область: Тут тренд на автономність виражений найбільш чітко. Зі 115 розпочатих проєктів індивідуальне опалення передбачено 98-ма. Централізоване опалення заплановано лише в одному проєкті.

Івано-Франківська область: Централізоване опалення передбачено лише у 2 із 43 проєктів. Лідирує індивідуальне опалення (25 ЖК), за ним йде автономне (14 будинків).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 грудня 2025, 17:39
#
Девелоперы активно предлагают будущим жильцам решения для энергетической автономности.

Что приводит к 100% зависимости от подачи электроэнергии в такой многоквартирный дом.
При веерных отключениях на 4−5 часов в сутки — радость будет неописуемой.
+
0
Abramon
Abramon
10 грудня 2025, 19:06
#
Не купуйте цей треш почнуть будувати з первинним приєднанням і без порушень, а так розкупили котловани можна й продавати видові квартири на 25 поверсі в 18 поверховому будинку. Вже ж побрили клієнтів, а там трава не рости, але жадібність до перепродажу поки перемагає…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами