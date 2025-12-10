Зимовий сезон 2026: куди українці подорожуватимуть на свята

Українці активно планують зимові подорожі 2025−2026 років — попри складні обставини, ринок демонструє стабільний попит. Туристи дедалі частіше бронюють поїздки завчасно та обирають перевірені напрямки. Про це йдеться в даних Join UP!

Де планують відпочивати українці

«Ми спостерігаємо, що український туристичний ринок стає більш прогнозованим. Частка ранніх бронювань суттєво зросла порівняно з минулим сезоном, а клієнти дедалі частіше планують поїздки за 2−4 місяці до дати відправлення. Помітно змінилася й структура попиту. Українці орієнтуються на стабільні, логістично передбачувані напрямки, водночас зростає інтерес до далеких маршрутів — В'єтнаму, Шрі-Ланки, Мальдів, Занзібару. Ринок не просто відновлюється, він стає більш чутливим до глобальних туристичних трендів» — коментує Ірина Мосулезна, керівна директорка Join UP! Україна.

Зимовий відпочинок в Україні

У період новорічно-різдвяних свят внутрішній туризм традиційно формує основну частину попиту. Українці обирають сімейні формати відпочинку, у більшості гірськолижні маршрути.

Буковель зберігає статус головного зимового напрямку. Попит у високий сезон стабільно перевищує пропозицію, а ціни формуються відповідно до рівня розміщення:

3* — від 1300 грн/доба,

4* — від 2500 грн/доба,

вілли та шале — від 3000 грн/доба.

Окрім гірськолижних маршрутів, високий попит традиційно отримують поїздки до Львова, Києва, Ужгорода та Івано-Франківська — у форматі зимового city break (короткі поїздки тривалістю в кілька днів).

Відпочинок за кордоном

Тури на святковий тиждень поки що не повернулись до рівня довоєнного періоду. На прикладі топового єгипетського напрямку це особливо помітно: передноворічний тиждень має приблизно на 30% менше українських туристів, ніж період одразу після свят.

Саме післясвяткові дні зазвичай показують значно вищу завантаженість. Окрім вигідніших цін, на це впливає вибір залишатись із родиною на свята, адже через обмеження, пов’язані з війною, значна частина населення не може виїжджати з країни. Загалом зимовий сезон зберігає стабільно високий попит.

З’являється нова тенденція — зростання частки туристів, які подорожують без дітей, особливо в сегменті довгих екзотичних маршрутів. Наприклад, за внутрішніми даними Join UP! Україна, частка сімейних бронювань на Шрі-Ланку становить близько 3%, що вказує на виразне домінування дорослого сегмента.

Повернення до ранніх бронювань

Зимовий сезон підтвердив, що українці дедалі частіше бронюють подорожі заздалегідь:

перші бронювання Єгипту на новорічні дати — ще в червні,

перші заявки на В'єтнам — у липні,

основний пік планування припав на жовтень-листопад.

Після завершення свят українці традиційно одразу переходять до планування літа. Найвищий запит зараз — на Грецію (Корфу, Крит, Закінтос, Родос, Халкідіки), а також на нові напрямки Join UP! тм— Тенерифе, Малага (Іспанія) та Мадейру (Португалія).

Цінова динаміка

У 2025 році ціноутворення на українському туристичному ринку формується під впливом трьох основних факторів: логістики через треті країни, валютних коливань та сезонного піку попиту.

Найвищі ціни традиційно спостерігаються в грудні, особливо новорічний святковий період. Уже з лютого вартість більшості напрямків знижується, оскільки попит вирівнюється та стає більш передбачуваним. Єдиний напрямок, що зберігає стабільно високий інтерес протягом усієї зими, — Єгипет.