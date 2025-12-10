У листопаді небанківський фінансовий ринок залишило шість компаній

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в листопаді зменшилася на шість компаній — до 781. Кількість банків, що мають ліцензію, у листопаді залишилася без змін — 60. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

Анулювання ліцензій

У листопаді за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: фінансовій компанії, ризиковому страховику та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям.

Також Національний банк поновив дію ліцензії кредитній спілці.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та дві кредитні спілки. Примусово з реєстру виключено три фінансові компанії.

Хто працює на ринку

Станом на 1 грудня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало:

414 фінансових компаній (було 417)

48 страховиків non-life (було 49)

10 life-страховиків (кількість не змінилася)

один страховик зі спеціальним статусом

102 ломбарди (кількість не змінилася)

86 кредитних спілок (було 88)

один лізингодавець (кількість не змінилася)

45 страхових брокерів (кількість не змінилася)

74 колекторські компанії (кількість не змінилася)

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у листопаді зменшилася на одну (41).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 58 комерційних агентів (було 49) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася).