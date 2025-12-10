Банки США відкриють клієнтам прямий доступ до біткоїна

Управління контролера грошового обігу США (OCC) дозволило національним банкам та федеральним ощадним асоціаціям виступати посередниками у криптовалютних угодах.

Як працює механізм

Регулятор уточнив механізм роботи на ринку. Фінансові установи діятимуть за класичною агентською моделлю: укладатимуть угоду з одним клієнтом і одночасно відкриватимуть дзеркальну (компенсуючу) позицію з іншим.

Такий підхід дозволить банкам не утримувати криптовалюту на балансі та уникати спекулятивних ризиків. Їхня роль зводиться до забезпечення ліквідності та надання гарантій обом сторонам угоди.

На думку OCC, ініціатива сприятиме переходу користувачів із нерегульованих майданчиків до прозорих та повністю легальних фінансових інструментів.

Серед умов та обмежень:

обов'язкова перевірка законності кожної операції та її відповідність статутним повноваженням;

впровадження процедур контролю операційних та комплаєнс-ризиків;

наявність у банків експертизи щодо управління ризиком дефолту контрагента.

Політика SEC

Голова SEC Пол Аткінс у коментарі Decrypt заявив, що більшість ICO не слід розглядати як операції з цінними паперами. Отже, вони виходять за межі компетенції регулятора.

«Саме це ми хочемо заохочувати. Такі операції у нашому визначенні не підпадають під критерії цінного паперу», — зазначив він.