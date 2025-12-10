Multi від Мінфін
10 грудня 2025, 13:14

IFC купує по 20% акцій у двох українських страхових компаній — «Княжа» та Українська страхова група

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, повідомила про інвестиції в акціонерний капітал двох провідних українських страхових компаній — «Княжа» та Української страхової групи (USG), йдеться на сайті IFC.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, повідомила про інвестиції в акціонерний капітал двох провідних українських страхових компаній — «Княжа» та Української страхової групи (USG), йдеться на сайті IFC.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталі покупкиОбидва страховики входять до десятки найбільших на ринку України та належать до Vienna Insurance Group.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі покупки

Обидва страховики входять до десятки найбільших на ринку України та належать до Vienna Insurance Group. IFC придбає по 20% акцій у кожній компанії.

«Ці інвестиції сприятимуть стабільності бізнесу, розширенню доступу до страхових продуктів і посиленню українського страхового ринку в умовах російської агресії», — зазначили в IFC. Це перший випадок, коли корпорація інвестує у капітал українських страхових компаній.

«Ми співпрацюємо з IFC з кінця 2022 року, коли вони придбали частку в нашому болгарському пенсійному фонді Doverie. У Болгарії головний акцент робиться на розвиток пенсійного бізнесу, тоді як в Україні ключовим є розширення страхового покриття для майбутньої відбудови країни», — заявив Петер Гьофінгер, заступник генерального директора Vienna Insurance Group.

Член правління VIG Гаральд Рінер, відповідальний за український ринок, додав, що Україна залишається стратегічним ринком для компанії в Центральній та Східній Європі.

«Ми надзвичайно пишаємося стійкістю наших українських колег. Їхня відданість забезпечує стабільність і прибутковість компаній навіть у складних умовах війни. Спільно з IFC ми поєднуємо досвід наших команд і партнерів, щоб пропонувати актуальні страхові рішення для відбудови країни після війни, на що ми всі щиро сподіваємося», — зазначив він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
