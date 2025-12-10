Понад 386 млрд грн має відшкодувати рф українським компаніям з прифронтових регіонів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 грудня 2025, 12:37

Понад 386 млрд грн має відшкодувати рф українським компаніям з прифронтових регіонів

Понад 386 млрд грн збитків має відшкодувати росія українським компаніям з прифронтових регіонів. 311 таких рішень ухвалили суди з прифронтових регіонів від початку повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Понад 386 млрд грн збитків має відшкодувати росія українським компаніям з прифронтових регіонів. 311 таких рішень ухвалили суди з прифронтових регіонів від початку повномасштабної війни.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де найбільше рішень

Найбільше таких рішень у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. А найгучнішою стала справа на понад 287 млрд грн на Чернігівщині.

Загалом від початку вторгнення винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. У 85% вимоги компаній задовольнили повністю.

Від початку повномасштабного вторгнення українські суди все частіше ухвалюють рішення про стягнення збитків з росії на користь бізнесу. Лише у прифронтових областях за цей час винесено 311 рішень на загальну суму понад 386 млрд грн. Це половина від загальної кількості рішень у подібних справах у судах.

У 2022 році було ухвалено лише 5 таких рішень, втім вже за рік їх кількість зросла удесятеро. А за неповний поточний рік суди вже винесли 124 рішення. Разом із кількістю зростають і суми вимог.

Так, у перший рік повномасштабної бізнесу присудили компенсувати лише 260 млн грн, а вже у 2023-му сума рішень судів зросла до майже 77 млрд грн. Абсолютний пік припав на 2024 рік — понад 297 млрд грн. Цьогоріч сума рішень знизилась до 11 млрд грн.

Найбільше таких справ серед бізнесу з прифронтових регіонів за весь період розглянули на Донеччині — 74 рішення. Далі йдуть Запорізька (67), Дніпропетровська (54), Миколаївська (37) та Харківська (29) області.

Загалом з початку вторгнення по Україні винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. З них переважна більшість — 549 — задоволено повністю, ще 87 — частково. Лише три позови (0,5%) отримали відмову, всі вони — у Києві у 2024 році.

Найбільший відхилений позов стосувався понад 61 млн грн збитків: суд вирішив, що компанія не довела прямого зв’язку між діями рф та втратою активів у Криму.

Нагадаємо

Уряд запустив механізм компенсацій бізнесу, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ. Постанова передбачає пряму компенсацію збитків для прифронтових регіонів — територій підвищеного ризику.

До них віднесли Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами