Понад 386 млрд грн має відшкодувати рф українським компаніям з прифронтових регіонів

Понад 386 млрд грн збитків має відшкодувати росія українським компаніям з прифронтових регіонів. 311 таких рішень ухвалили суди з прифронтових регіонів від початку повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Де найбільше рішень

Найбільше таких рішень у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. А найгучнішою стала справа на понад 287 млрд грн на Чернігівщині.

Загалом від початку вторгнення винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. У 85% вимоги компаній задовольнили повністю.

Від початку повномасштабного вторгнення українські суди все частіше ухвалюють рішення про стягнення збитків з росії на користь бізнесу. Лише у прифронтових областях за цей час винесено 311 рішень на загальну суму понад 386 млрд грн. Це половина від загальної кількості рішень у подібних справах у судах.

У 2022 році було ухвалено лише 5 таких рішень, втім вже за рік їх кількість зросла удесятеро. А за неповний поточний рік суди вже винесли 124 рішення. Разом із кількістю зростають і суми вимог.

Так, у перший рік повномасштабної бізнесу присудили компенсувати лише 260 млн грн, а вже у 2023-му сума рішень судів зросла до майже 77 млрд грн. Абсолютний пік припав на 2024 рік — понад 297 млрд грн. Цьогоріч сума рішень знизилась до 11 млрд грн.

Найбільше таких справ серед бізнесу з прифронтових регіонів за весь період розглянули на Донеччині — 74 рішення. Далі йдуть Запорізька (67), Дніпропетровська (54), Миколаївська (37) та Харківська (29) області.

Загалом з початку вторгнення по Україні винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. З них переважна більшість — 549 — задоволено повністю, ще 87 — частково. Лише три позови (0,5%) отримали відмову, всі вони — у Києві у 2024 році.

Найбільший відхилений позов стосувався понад 61 млн грн збитків: суд вирішив, що компанія не довела прямого зв’язку між діями рф та втратою активів у Криму.

Нагадаємо

Уряд запустив механізм компенсацій бізнесу, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ. Постанова передбачає пряму компенсацію збитків для прифронтових регіонів — територій підвищеного ризику.

До них віднесли Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.