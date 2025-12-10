У Coinbase очікують зростання біткоїна, Polygon розгорнув хардфорк Madhugiri: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Coinbase прогнозує зростання біткоїна: Корекція в листопаді «оздоровила» ринок

Аналітики Coinbase Institutional припускають позитивний сценарій для індустрії цифрових активів у грудні 2025 року. На їхню думку, корекція, що відбулася на ринку у листопаді, створила необхідну базу для відновлення до кінця року.

Експерти зафіксували масштабне «перезавантаження» позиціонування трейдерів минулого місяця, яке вони назвали «вимиванням спекулятивних надлишків»:

Відкритий інтерес: Сукупний відкритий інтерес за безстроковими ф’ючерсами на Біткоїн, Ethereum та Solana впав на 16% порівняно з жовтнем.

Відтік з ETF: Американські спотові біржові фонди (ETF) зіткнулися зі значним відтоком капіталу: $3,5 млрд та $1,4 млрд.

Ставки фінансування: Ставки фінансування за біткоїн-ф'ючерсами суттєво опустилися нижче середнього показника за 90 днів.

У Coinbase відзначають обережний оптимізм, оскільки всі ці фактори призвели до стабілізації коефіцієнта системного левериджу.

Наразі цей показник стабілізувався на рівні 4−5% від загальної ринкової капіталізації. Для порівняння, влітку 2025 року коефіцієнт левериджу сягав 10%.

Фахівці підсумували, що зменшення левериджу вказує на оздоровлення структури ринку. Це знижує вразливість активів до різких просідань, що є позитивним сигналом напередодні закриття року.

Рух коштів Silk Road: Гаманці, пов'язані з даркнетом, «прокинулися» через 12 років

Кластер криптогаманців, які раніше використовувалися на відомому маркетплейсі у даркнеті Silk Road, здійснив значну транзакцію після 12 років «сплячки». За даними аналітичної платформи Arkham Intelligence, з 312 адрес було переведено 33,98 BTC (що еквівалентно приблизно $3,14 млн на момент транзакції) на один невідомий рахунок.

Що відомо про активи:

Залишкові кошти: На адресах, пов’язаних із Silk Road, досі залишаються біткоїни на суму близько $38,4 млн.

Мета переказу: Наразі невідомо, з якою метою було здійснено цей транш і хто є його кінцевим одержувачем.

Припущення спільноти: У криптоспільноті припускають, що цей рух коштів може бути пов'язаний із виплатою старих боргів платформи або ж із фіксацією прибутку власником цих активів.

Існує ймовірність, що ці гаманці можуть бути пов’язані із засновником Silk Road Россом Ульбріхтом.

Наприкінці січня 2025 року директор із продукту біржі Coinbase Конор Гроган вже заявляв, що виявив рахунки із 430 BTC, які можуть належати Ульбріхту. Гроган сам прокоментував публікацію про нещодавній рух коштів, припустивши, що ці гаманці можуть мати відношення до Ульбріхта.

Історична довідка:

Росса Ульбріхта заарештували в жовтні 2013 року за звинуваченнями, пов'язаними з незаконною діяльністю Silk Road.

У 2015 році його засудили до двох довічних термінів плюс 40 років.

Нещодавно, після перемоги на президентських виборах, Дональд Трамп помилував Ульбріхта.

Polygon розгорнув хардфорк Madhugiri: Швидкість мережі зросла на третину

Команда блокчейну Polygon успішно активувала масштабне оновлення Madhugiri. Цей хардфорк спрямований на значне прискорення обробки блоків та підвищення загальної продуктивності мережі, впроваджуючи низку технічних поліпшень.

Ключові покращення продуктивності:

Скорочення часу консенсусу: Madhugiri скорочує час, необхідний для досягнення консенсусу, лише до однієї секунди. Це дозволяє оголошувати блоки без додаткової затримки.

Зростання пропускної здатності: За оцінками розробників, це технічне вдосконалення призводить до зростання пропускної здатності мережі приблизно на третину.

Стабільність: Поліпшення спрямовані на скорочення пікових затримок та забезпечення стабільної роботи мережі навіть за найвищих обсягів транзакцій.

В оновлення Madhugiri включено підтримку трьох важливих пропозицій Fusaka EIP (Ethereum Improvement Proposals) — 7823, 7825 і 7883:

Ці EIP оптимізують математичні операції.

Обмежують надмірне споживання газу.

Знижують ризики перевантаження мережі великими транзакціями.

За словами представників проєкту, підтримка EIP також підвищує передбачуваність обчислювальних витрат і полегшує майбутні оновлення протоколів.

Madhugiri також запровадив новий тип транзакцій, призначений спеціально для взаємодії між мережами Ethereum та Polygon. Це має спростити роботу мостів, зробивши процес передачі активів більш стійким до навантажень та зручним для користувачів.

Крім того, оновлення має вбудовану гнучкість, що дозволить команді активувати додаткові функції в майбутньому без необхідності проведення великих хардфорків.

Команда Polygon заявляє, що Madhugiri посилює здатність мережі ефективно підтримувати сценарії, пов’язані зі стейблкоїнами та токенізованими реальними активами (RWA).

Цей хардфорк є фінальним кроком у серії технічних поліпшень (яка розпочалася з оновлення Heimdall 2.0), спрямованих на підготовку мережі до подальшого масштабування.

Гонконг розпочав обговорення податкового нагляду за криптоактивами

Уряд Гонконгу офіційно оголосив про старт публічних консультацій щодо впровадження двох ключових міжнародних стандартів звітності, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР):

Система звітності про криптоактиви (CARF).

Оновлений Загальний стандарт звітності (CRS).

Консультації розпочалися 9 грудня і мають на меті посилити податкову прозорість у зв'язку зі стрімким розвитком ринку цифрових активів.

Гонконг уже з 2018 року автоматично обмінюється фінансовою інформацією з партнерами згідно з CRS. Проте швидка еволюція крипторинку змусила ОЕСР у 2023 році створити CARF — новий стандарт, який передбачає щорічний автоматичний обмін податковими даними про транзакції з криптоактивами.

Очікувані терміни впровадження:

2026 рік: Уряд планує завершити всі необхідні законодавчі зміни.

2028 рік: Стартує обмін податковою інформацією щодо криптоактивів із партнерськими юрисдикціями.

2029 рік: Почне застосовуватися оновлений CRS у Гонконзі.

Для збереження високого рейтингу ефективності своєї адміністративної системи CRS (оскільки ОЕСР проводить другий раунд оцінки), влада Гонконгу також пропонує:

Запровадити обов’язкову реєстрацію фінансових установ.

Підвищити рівень штрафів.

Посилити механізми примусу та нагляду.

Консультаційний документ із детальною інформацією доступний на сайті Бюро фінансових послуг та казначейства. Зауваження та пропозиції приймаються до 6 лютого 2026 року.