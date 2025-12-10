Курс валют у середу: Євро в банках додало три копійки

У середу, 10 грудня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,39 грн. Євро купують за 48,80 грн, а продають за 49,40 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 42,25−42,35, євро — 49,25−49,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,21−42,24 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,17−49,19 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту