10 грудня 2025, 16:15

Поповнення ПУМБ з іноземних карток Visa — всього з 1,4% комісії

Міжнародні перекази з ПУМБ стають ще вигідніше.

ПУМБ з Visa запустили промоакцію: поповнювати картки банку із закордонних карток Visa можна із зниженою комісією 1,4% замість 2,5%. Спеціальні умови діятимуть до 31 січня 2026 року.

Це чудова новина для українців за кордоном, для тих, хто отримує підтримку від рідних, працює з міжнародними клієнтами або просто розраховується в Україні зі своїх іноземних карток.

Процес поповнення максимально простий:

  1. Обираєте картку ПУМБ.

  2. Тиснете «Поповнити».

  3. Вибираєте спосіб Apple Pay або Google Pay.

  4. Обираєте картку Visa іноземного банку, яка додана до вашого гаманця

  5. Підтверджуєте транзакцію — і кошти миттєво надходять на рахунок.

Також у застосунку ПУМБ можна здійснити будь-які інші міжнародні перекази — швидко, зручно й без складних процедур.

Для кого це важливо

Це реальне фінансове полегшення для різних життєвих ситуацій клієнтів банку.

Наприклад:

  • Працівники, які отримують зарплату на іноземну картку, але витрачають кошти в Україні, часто стикаються зі складностями переказів в інших банках. ПУМБ пропонує простий шлях: миттєво та легально перекинути гроші на гривневу чи валютну картку, ще й за мінімальною комісією.

  • Батьки чи родичі за кордоном можуть швидко поповнити картку своїм близьким в Україні — без документів, черг чи додаткових перевірок.

Загалом пропозиція стане у пригоді:

  • українцям, які тимчасово проживають у країнах ЄС, Великій Британії, США чи Канаді;

  • фрілансерам та IT-спеціалістам з міжнародними контрактами;

  • студентам та працівникам, що надсилають гроші додому;

  • користувачам ПУМБ в Україні, які мають іноземні картки;

  • новим клієнтам, яким важливо швидко та вигідно переводити кошти без бюрократії.

Чому це зручно для українців за кордоном

ПУМБ системно розвиває сервіси, що спрощують фінансові операції між Україною та світом. Серед ключових переваг застосунку:

  • 8 міжнародних платіжних систем у застосунку, включно зі SWIFT;

  • нульова комісія за купівлю, продаж і конвертацію валюти;

  • безлімітні перекази без комісій між родичами;

  • швидке зарахування коштів та вигідний курс обміну валют;

  • реєстрація в застосунку навіть з іноземним номером;

  • можливість отримати фізичну картку у будь-якій країні світу за фіксовану оплату.

Це робить ПУМБ одним із найбільш зручних та вигідних банків для українців за кордоном.

Пропозиція діє з 1 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року. Якщо ви перебуваєте за кордоном або регулярно отримуєте підтримку від рідних — саме час скористатися вигідними умовами та переконатися, наскільки легко переказувати кошти додому.

Встановіть ПУМБ та отримайте 200 грн бонусу!

