ПУМБ отримав низку відзнак у ренкінгу TOP20 SME Banks 2025

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) взяв участь у щорічному TOP20 SME Banks, що проводиться експертами SME Banking Agency. Дослідження охоплює понад 1000 банків по всьому світу, а регіональні лідери та глобальні переможці були визначені у чотирьох ключових категоріях: Business banking, Business financing, Digital banking, Sustainability & Impact. Підсумки ренкінгу були оголошені 28 листопада на міжнародному банківському форумі SME Banking Forum у Відні (Австрія).

ПУМБ відзначений в категорії Business banking — як лідер в Україні та серед кращих у Східній Європі та Європі загалом. Організатори ренкінгу насамперед звернули увагу на успішну клієнтоцентричну бізнес-модель у всіх сегментах малого бізнесу, найкращу динаміку і темпи зростання бізнесу. Адже команда малого бізнесу ПУМБ постійно розвивається та здійснює успішну трансформацію моделі відповідно до вимог клієнтів і ринку.

У категорії Business financing ПУМБ — серед лідерів в Україні та Східній Європі, а в Agrifinance — серед кращих в Україні. В останні роки ПУМБ багато інвестує в створення інноваційних рішень у фінансуванні бізнесу для того, щоб зробити клієнтський шлях простішим, зрозумілішим і швидким. Клієнти визнають ці зусилля, обираючи саме ПУМБ для вирішення своїх потреб та завдань у фінансуванні бізнесу. Як інноваційний лідер ПУМБ задає планку і спонукає колег із інших фінансово-кредитних установ також покращувати клієнтський досвід та доступ до фінансування для своїх клієнтів.

В категоріях Digital banking — серед кращих у Східній Європі та Європі, категоріях Digital Onboarding, Mobile banking, Online banking — кращий в Україні.

Організатори TOP20 SME Banks звернули увагу на до продуктів та сервіси ПУМБ у сфері дистанційного обслуговування та цифрового досвіду при оформленні продуктів/послуг банку, а також виконання повсякденних операцій.

Крім того, відзначено, що ПУМБ одним із перших запустив дистанційне відкриття рахунку без участі співробітників банку в процесі, яким зараз користується більше 80% підприємців — нових клієнтів ФОП, які встановлюють ділові відносини з банком саме через цей процес.

А мобільний застосунок ПУМБ Бізнес, якому нещодавно виповнилось всього 4 роки і який є одним з наймолодших на ринку, утримує лідерство в рейтингах Apple Store та Play Market в своїй ніші — банківський застосунок для бізнесу.

Ще однією категорією, і якій ПУМБ визнано серед кращих в Україні та Східній Європі є Sustainability & Impact.

У конференц-частині SME Banking Forum взяли участь представники ПУМБ, зокрема долучилися до обговорення та поділилися досвідом і напрацюваннями ПУМБ у дискусійних панелях: Digital banking in SME та Business banking — Максим Масюк, директор Департаменту розвитку Digital-платформи корпоративного бізнесу ПУМБ. А у панельній дискусії на тему Business Financing взяв участь Віктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування малого бізнесу ПУМБ. Як зазначили організатори заходу, на цьому заході виступили лауреати премій, котрі заслужили своє місце завдяки продемонстрованій трансформації бізнесу та відчутному впливу.

Більше про результати ренкінгу можна довідатися тут.

Міжнародне дослідження «SME Banking 2025» та визначення кращих банків проводиться експертами SME Banking Agency щорічно та у 2025 році включає понад тисячу фінансових компаній. Рейтинг визначається на рівні країни, регіону та у світі.

SME Banking Club — міжнародна платформа, з 2013 року об'єднує бізнес-банкірів з метою обміну досвідом, інсайтами та аналітикою. Експерти клубу досліджують, як розвиваються локальні, регіональні та глобальні ринки обслуговування клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу

SME Banking Agency — європейська група компаній Gidulyan Company з офісами в Лондоні, Києві та Відні, яка надає банкам інформаційно-аналітичні та стратегічні консалтингові послуги в сегменті МСБ.