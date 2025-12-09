Як уряд маскує свої бажання під «вимоги МВФ»

Черговий раз українська влада, посилаючись на «вимоги Міжнародного валютного фонду», розглядає непопулярні зміни до оподаткування ФОПів другої та третьої групи. Чи дійсно фінаннсовий донор вимагає таких змін та чи потрібні вони, розповідає в колонці для ЕП перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран. «Мінфін» обрав головне.

Цей прийом давно використовується в українській політиці, але нинішня ситуація демонструє іншу реальність. На відміну від попередніх десятиліть, місія МВФ та офіс Фонду в Києві активно працюють із бізнес-асоціаціями, проводять консультації, збирають дані, аналізують бар'єри та проблеми.

Саме тому чітко видно: багато ініціатив, які в публічній площині подаються як «вимоги МВФ», де-факто є пропозиціями Міністерства фінансів, а не позицією Фонду.

Роль МВФ полягає у визначенні фіскальних ризиків — дефіциту бюджету, нестачі доходів, неефективності адміністрування. Але МВФ ніколи не визначає конкретних податкових інструментів, якими уряд має закривати ці ризики.

Яким саме шляхом збалансовувати бюджет — рішення української влади. Тому приписування МВФ непопулярних заходів, таких як підвищення податків для ФОПів, є некоректною інтерпретацією. Фонд вказує на проблему, а спосіб її вирішення пропонує уряд. І часто цей спосіб є найпростішим.

Економічна роль ФОПів

В першу чергу — це інструмент самозайнятості. ФОП — це основна форма зайнятості для мільйонів людей. Він знижує навантаження на державні соціальні видатки та забезпечує мобільність українського ринку праці.

Друге — фундамент мікроекономіки громад. У малих містах та селищах ФОПи формують ядро локальної економіки: торгівля, майстерні, послуги, громадське харчування.

Третє — опора цифрової економіки. IT, маркетинг, дизайн, розробка — значна частина експортоорієнтованих сервісів працює у ФОП-моделі.

Четверте — антикризовий механізм. В умовах війни та криз ФОПи виконують роль «економічного амортизатора» — дозволяють людям швидко адаптуватися.

Структурні проблеми спрощеної системи

Оптимізаційні схеми: зарплатні ФОПи, поділ компаній на десятки ФОПів, використання спрощеної системи для великих операцій.

Нерівність у податковому навантаженні між ФОП і ТОВ. Це стимулює вибір організаційної форми не за бізнес-логікою, а через різницю у податковому навантаженні.

Відсутність адресного контролю. Замість роботи з порушниками, ініціюються масові зміни для всіх — що неефективно.

Нестача якісної аналітики та моделювання. Податкові рішення в Україні традиційно ухвалюють без оцінки впливу на ринок праці, рівень тінізації, поведінку платників, макроекономічні показники.

Позиція держави та політичні фактори

Рекомендація НБУ та ДПС щодо зарплатних ФОПів. Документ визначає: ФОП, який виконує ті самі функції, що штатний працівник, — це прихована зайнятість. Цю норму потрібно перевести у площину обов'язкового виконання.

Реакція парламенту. Низка народних депутатів публічно заявила про недоцільність різких змін оподаткування ФОПів у воєнний час.

Позиція податкового комітету. Голова Комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев наголосив: до завершення воєнного стану система оподаткування ФОПів змінюватися не буде.

Позиція бізнесу. Українська Рада Бізнесу закликала МВФ переглянути підхід і концентруватися на покращенні адміністрування, підсиленні аналітики, адресній боротьбі зі схемами.

Як розв'язати проблему

ФОПи є не фіскальною, а соціальною та економічною опорою — особливо у воєнний час. Статистика 2021−2025 років демонструє гнучкість і швидку адаптацію мікробізнесу.

Основна проблема — не модель ФОП, а зловживання, які держава може вирішити адресно. Масові зміни, спрямовані на всіх ФОПів, несуть ризики тінізації та релокації бізнесу.

Політично та економічно радикальні зміни в оподаткуванні ФОПів малоймовірні найближчим часом. Фокус має зміститися з «масових рішень» до адресної роботи контролюючих органів, з використанням рекомендацій НБУ, ДПС та сучасних аналітичних інструментів.