Курси долара та євро зросли на 7−8 копійок у вівторок, 9 грудня, під час міжбанківських торгів.Про це свідчать дані «Мінфіну».
9 грудня 2025, 17:28
Долар та євро подорожчали на міжбанку у вівторок
Відкриття 9 грудня
Закриття 9 грудня
Зміни
42,15/42,18
42,22/42,25
7/7
49,07/49,09
49,15/49,16
8/7
Офіційний курс: долар — 42,18 грн, євро — 49,09грн.
Середній курс у банках: 41,90−42,39 грн/долар, 48,80−49,37 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,28−42,35, євро — 49,25−49,40 грн.
Джерело: Мінфін
