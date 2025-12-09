Метт Хоуган, головний інвестиційний директор Bitwise, поділився своїм баченням інвестиційної стратегії у криптосфері. У записці для клієнтів він розкритикував самовпевненість галузевих експертів, які пророкують беззастережну перемогу окремих блокчейнів, і заявив, що його головна ставка — на зростання ринку в цілому.
Протягом десятиліття крипторинок може зрости в 10-20 разів — інвестиційний директор Bitwise
Невизначеність переможця
Хоуган, який має восьмирічний досвід роботи в криптоіндустрії та співпрацює з провідними засновниками та дослідниками, визнає, що він не може з упевненістю сказати, який блокчейн переможе (Ethereum, Solana чи інший) і як саме розвиватимуться події.
«Результати формуватимуться регулюванням, виконанням, макроумовами, діями кількох ключових осіб, удачею та сотнею інших змінних. Правильно спрогнозувати все це вимагало б надприродної далекоглядності», — зазначає Хоуган, додаючи, що люди, які стверджують про певність, «обманюють самі себе».
Головна ставка: Інвестування в ринок
З огляду на цю невизначеність, інвестиційний підхід Хоугана простий: інвестувати в ринок, а не в окремий проєкт.
Його найбільша інвестиційна впевненість полягає в наступному: «Криптовалюта буде набагато важливішою через 10 років, ніж сьогодні».
Він прогнозує значне зростання всіх ключових напрямків:
- Стейблкоїни
- Токенізація активів реального світу (RWA)
- Біткоїн
- Децентралізовані фінанси (DeFi)
Хоуган вважає, що загальний крипторинок може зрости в 10−20 разів протягом наступного десятиліття без надмірних зусиль, тобто з $3 трлн до $30−60 трлн. Як приклад, він наводить заяву колишнього голови SEC Пола Аткінса, який очікує переміщення всіх фондових ринків США (обсяг $68 трлн) в ончейн-простір за кілька років.
Стратегія мінімізації ризику
Хоуган підкреслює критичний момент: він не хоче ризикувати, вибравши неправильний блокчейн.
Тому він робить основою свого портфеля індексний криптовалютний фонд, зважений за ринковою капіталізацією.
На його думку, криптоіндексні фонди стануть великою подією у 2026 році, оскільки ринок стає все складнішим, а варіантів використання технології блокчейну дедалі більше.
