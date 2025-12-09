Протягом десятиліття крипторинок може зрости в 10-20 разів — інвестиційний директор Bitwise

Метт Хоуган, головний інвестиційний директор Bitwise, поділився своїм баченням інвестиційної стратегії у криптосфері. У записці для клієнтів він розкритикував самовпевненість галузевих експертів, які пророкують беззастережну перемогу окремих блокчейнів, і заявив, що його головна ставка — на зростання ринку в цілому.

Невизначеність переможця

Хоуган, який має восьмирічний досвід роботи в криптоіндустрії та співпрацює з провідними засновниками та дослідниками, визнає, що він не може з упевненістю сказати, який блокчейн переможе (Ethereum, Solana чи інший) і як саме розвиватимуться події.

«Результати формуватимуться регулюванням, виконанням, макроумовами, діями кількох ключових осіб, удачею та сотнею інших змінних. Правильно спрогнозувати все це вимагало б надприродної далекоглядності», — зазначає Хоуган, додаючи, що люди, які стверджують про певність, «обманюють самі себе».

Головна ставка: Інвестування в ринок

З огляду на цю невизначеність, інвестиційний підхід Хоугана простий: інвестувати в ринок, а не в окремий проєкт.

Його найбільша інвестиційна впевненість полягає в наступному: «Криптовалюта буде набагато важливішою через 10 років, ніж сьогодні».

Він прогнозує значне зростання всіх ключових напрямків:

Стейблкоїни

Токенізація активів реального світу (RWA)

Біткоїн

Децентралізовані фінанси (DeFi)

Хоуган вважає, що загальний крипторинок може зрости в 10−20 разів протягом наступного десятиліття без надмірних зусиль, тобто з $3 трлн до $30−60 трлн. Як приклад, він наводить заяву колишнього голови SEC Пола Аткінса, який очікує переміщення всіх фондових ринків США (обсяг $68 трлн) в ончейн-простір за кілька років.

Стратегія мінімізації ризику

Хоуган підкреслює критичний момент: він не хоче ризикувати, вибравши неправильний блокчейн.

Тому він робить основою свого портфеля індексний криптовалютний фонд, зважений за ринковою капіталізацією.

На його думку, криптоіндексні фонди стануть великою подією у 2026 році, оскільки ринок стає все складнішим, а варіантів використання технології блокчейну дедалі більше.